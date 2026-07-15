پی ایف کی حد فی الحال رہے گی پندرہ ہزار، حکومت نے تنخواہوں کی حد میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا

پی ایف کی حد فی الحال رہے گی پندرہ ہزار، حکومت نے تنخواہوں کی حد میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا
کمپنیوں پر مالی بوجھ کو کم کرنے حکومت نے EPFO کی لازمی تنخواہ کی حد کو 15,000 سے بڑھاکر 25,000 کرنے کا فیصلہ ملتوی کردیا۔
Published : July 15, 2026 at 10:16 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے ایک بڑے اصول کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ حکومت ملازمین کی اجرت کی حد 15,000 سے بڑھا کر 25,000 ماہانہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کے سبب کمپنیوں پر اچانک مالی بوجھ بڑھ گیا ہو گا جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
کمپنیاں کیوں متاثر ہوئیں؟
سینئر سرکاری حکام کے مطابق ملک میں نئے لیبر کوڈ کے نفاذ سے پہلے ہی کمپنیوں کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ نئے ضوابط نے کاروباری شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے قانونی اخراجات میں 15 سے 20 فیصد اضافہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر، صرف آئی ٹی سیکٹر میں کمپنیوں کو نئے ضوابط کی تعمیل کے لیے 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے۔ اس لیے حکومت فوری طور پر کمپنیوں پر کوئی نیا مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ اصول تمام اسٹیک ہولڈرز اور انڈسٹری لیڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی لاگو کیا جائے گا۔
یہ 15,000 کا اصول کیا ہے؟
ای پی ایف او کا یہ اصول 2014 سے نافذ ہے۔ اس کے مطابق، اگر کسی ملازم کی بنیادی تنخواہ 15,000 روپے یا اس سے کم ہے، تو اس کے پی ایف کی کٹوتی لازمی ہے۔ اس اصول کے تحت ملازم اور کمپنی دونوں کو پی ایف فنڈ میں ملازم کی بنیادی تنخواہ کا 12 فیصد حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال، کمپنی اور ملازم دونوں کی طرف سے ہر ماہ زیادہ سے زیادہ 1,800 PF اکاؤنٹ میں جمع کیے جاتے ہیں۔ جن کی بنیادی تنخواہ 15,000 سے زیادہ ہے انہیں اس سرکاری اسکیم میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اصول کی تبدیلی کیوں ضروری تھی؟
وزارت محنت کی ایک رپورٹ کے مطابق، اگر اس حد کو بڑھا کر 25,000 کر دیا جاتا ہے، تو ملک میں 10 ملین سے زیادہ نئے ملازمین کو براہ راست PF اور پنشن کا سرکاری تحفظ مل جائے گا۔ ملازمین کی تنظیمیں طویل عرصے سے اس اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیونکہ بڑے شہروں میں چھوٹے کارکن بھی اب 15,000 سے زیادہ کماتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے تو، لازمی ماہانہ پی ایف کا تعاون 1,800 سے بڑھ کر 3,000 ہو جائے گا۔ فی الحال، ای پی ایف او (EPFO) کے پاس کل 28-27 لاکھ کروڑ روپے کا فنڈ ہے اور اس میں تقریباً 80 ملین فعال ملازمین کا اندراج ہے۔