ای پی ایف او نے ملازمین پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا
حکومت نے اس بار بھی ای پی ایف او کی شرح سود میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ پوری رپورٹ پڑھیں۔
Published : March 3, 2026 at 2:22 PM IST
نئی دہلی: ہولی سے پہلے، مرکزی حکومت کی تنظیم ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے پیر کو 2025-26 کے لیے ملازمین کے پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد مقرر کیا۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
گزشتہ سال فروری میں ای پی ایف او نے مالی سال 2024-25 کے لیے شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا تھا۔ ای پی ایف او نے 2024 میں سود کی شرح کو 2023-23 میں 8.15 فیصد سے بڑھا کر 2023-24 کے لیے 8.25 فیصد کر دیا تھا۔
مارچ 2022 میں ای پی ایف او نے اپنے 70 ملین سے زیادہ صارفین کے لیے پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈپازٹس پر سود کی شرح کو 2021-22 کے لیے 8.10 فیصد کی چار دہائیوں سے زیادہ کی کم ترین سطح پر کر دیا، جو 2020-21 میں 8.5 فیصد تھا۔
مالی سال 2020-21 کے لئے 8.10 فیصد کی شرح 1977-78 کے بعد سب سے کم تھی، جب یہ 8.0 فیصد تھی۔
ذرائع نے بتایا، "سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی)، جو EPFO کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ہے، نے پیر کو اپنی میٹنگ میں 2025-26 کے لیے ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ (EPF) ڈپازٹس پر 8.25 فیصد شرح سود فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
سی بی ٹی کے فیصلے کے بعد 2025-26 کے لیے ای پی ایف کے ذخائر پر سود کی شرح منظوری کے لیے وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی۔ حکومت کی منظوری کے بعد 2025-26 کا سود 70 ملین سے زیادہ EPFO صارفین کے کھاتوں میں جمع کر دیا جائے گا۔ EPFO وزارت خزانہ کے ذریعے حکومت کی منظوری کے بعد شرح سود فراہم کرتا ہے۔
ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے 2019-20 کے لیے پراویڈنٹ فنڈ ڈپازٹس پر سود کی شرح کو کم کر کے 8.5 فیصد کر دیا، جو سات سالوں میں سب سے کم ہے، جو کہ 2018-19 کے لیے 8.65 فیصد مقرر کیا گیا تھا۔
ای پی ایف او نے 2016-17 میں اپنے صارفین کو 8.65 فیصد اور 2017-18 میں 8.55 فیصد کی شرح سود فراہم کی تھی۔ 2015-16 میں شرح سود قدرے زیادہ 8.8 فیصد تھی۔
مالی سال 2013-14 اور 2014-15 دونوں میں، اس نے 8.75 فیصد کی شرح سود فراہم کی، جو 2012-13 میں 8.5 فیصد کی شرح سے زیادہ تھی۔ 2011-12 میں شرح سود 8.25 فیصد تھی۔