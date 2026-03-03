ETV Bharat / business

ای پی ایف او نے ملازمین پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا

حکومت نے اس بار بھی ای پی ایف او کی شرح سود میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ پوری رپورٹ پڑھیں۔

ای پی ایف او نے ملازمین پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا
ای پی ایف او نے ملازمین پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا ((IANS))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 3, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہولی سے پہلے، مرکزی حکومت کی تنظیم ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے پیر کو 2025-26 کے لیے ملازمین کے پراویڈنٹ فنڈ کے ذخائر پر شرح سود کو 8.25 فیصد مقرر کیا۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

گزشتہ سال فروری میں ای پی ایف او نے مالی سال 2024-25 کے لیے شرح سود کو 8.25 فیصد پر برقرار رکھا تھا۔ ای پی ایف او نے 2024 میں سود کی شرح کو 2023-23 میں 8.15 فیصد سے بڑھا کر 2023-24 کے لیے 8.25 فیصد کر دیا تھا۔

مارچ 2022 میں ای پی ایف او ​​نے اپنے 70 ملین سے زیادہ صارفین کے لیے پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈپازٹس پر سود کی شرح کو 2021-22 کے لیے 8.10 فیصد کی چار دہائیوں سے زیادہ کی کم ترین سطح پر کر دیا، جو 2020-21 میں 8.5 فیصد تھا۔

مالی سال 2020-21 کے لئے 8.10 فیصد کی شرح 1977-78 کے بعد سب سے کم تھی، جب یہ 8.0 فیصد تھی۔

ذرائع نے بتایا، "سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی)، جو EPFO ​​کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ہے، نے پیر کو اپنی میٹنگ میں 2025-26 کے لیے ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ (EPF) ڈپازٹس پر 8.25 فیصد شرح سود فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"

سی بی ٹی کے فیصلے کے بعد 2025-26 کے لیے ای پی ایف کے ذخائر پر سود کی شرح منظوری کے لیے وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی۔ حکومت کی منظوری کے بعد 2025-26 کا سود 70 ملین سے زیادہ EPFO ​​صارفین کے کھاتوں میں جمع کر دیا جائے گا۔ EPFO وزارت خزانہ کے ذریعے حکومت کی منظوری کے بعد شرح سود فراہم کرتا ہے۔

ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے 2019-20 کے لیے پراویڈنٹ فنڈ ڈپازٹس پر سود کی شرح کو کم کر کے 8.5 فیصد کر دیا، جو سات سالوں میں سب سے کم ہے، جو کہ 2018-19 کے لیے 8.65 فیصد مقرر کیا گیا تھا۔

ای پی ایف او نے 2016-17 میں اپنے صارفین کو 8.65 فیصد اور 2017-18 میں 8.55 فیصد کی شرح سود فراہم کی تھی۔ 2015-16 میں شرح سود قدرے زیادہ 8.8 فیصد تھی۔

مزید پڑھیں:مغربی ایشیا میں جنگ کے اثرات: سینسیکس891 پوائنٹس گرا، نفٹی بھی268 سے زیادہ گر گیا

مالی سال 2013-14 اور 2014-15 دونوں میں، اس نے 8.75 فیصد کی شرح سود فراہم کی، جو 2012-13 میں 8.5 فیصد کی شرح سے زیادہ تھی۔ 2011-12 میں شرح سود 8.25 فیصد تھی۔

TAGGED:

ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ کی شرح سود
ای پی ایف او
EPFO 2026 INTREST RATE
EPFO INTEREST RATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.