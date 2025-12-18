اب، اے ٹی ایم اور یو پی آئی کے ذریعے پی ایف نکالنے کو بغیر کسی رکاوٹ کے بنایا جائے گا! مکمل تفصیلات جانیں
حکومت مارچ 2026 سے پہلے EPFO کو ATM اور UPI سے جوڑ کر تیز تر، ڈیجیٹل اور ملازم دوست بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 12:26 PM IST
حیدرآباد: لاکھوں ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے اراکین کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومت EPF نکالنے کے عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور آسان بنانے کی سمت ایک بڑا قدم اٹھا رہی ہے۔ مرکزی محنت اور روزگار کے وزیر منسکھ منڈاویہ نے حال ہی میں ایک نیوز چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ای پی ایف کے اراکین کو مارچ 2026 سے پہلے اے ٹی ایم اور یو پی آئی کے ذریعے اپنی جمع رقم نکالنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
وزیر کے مطابق، اس نئے نظام کے تحت، ای پی ایف او کے سبسکرائبر اپنے 75 فیصد ڈپازٹس کو براہ راست ڈیجیٹل ذرائع سے نکال سکیں گے۔ اس کا مقصد طویل کاغذی کارروائی، تصدیق کے وقت اور غیر ضروری تاخیر کو ختم کرنا ہے۔ نیا نظام لاگو ہونے کے بعد، ملازمین کو اپنی بچتوں تک تقریباً فوری رسائی حاصل ہو جائے گی، اور رقم براہ راست ان کے رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی۔
منڈاویہ نے واضح کیا کہ، موجودہ قوانین کے تحت، ملازمین اپنے پی ایف بیلنس کا 75 فیصد تک نکال سکتے ہیں اگر وہ ایک ماہ سے زیادہ بے روزگار ہیں، جبکہ بقیہ 25 فیصد کو دو ماہ کی بے روزگاری کے بعد اجازت دی جاتی ہے۔ مزید برآں، گھر کی خریداری یا تعمیر کے لیے رکنیت کے تین سال مکمل ہونے پر 90 فیصد تک پی ایف کی واپسی ممکن ہے۔ PF ایڈوانسز خاص وجوہات جیسے کہ طبی علاج، شادی، تعلیم، یا ہوم لون کی واپسی، مقررہ شرائط کے ساتھ بھی دستیاب ہیں۔
تاہم، اب تک، ان نکالنے کے لیے آن لائن فارم، آجر کی منظوری، اور EPFO دفاتر کے دورے کے متعدد اقدامات کی ضرورت تھی۔ اے ٹی ایم اور یو پی آئی پر مبنی رقم نکالنے سے اس پورے عمل کو آسان بنایا جائے گا، خاص طور پر ایسے ملازمین کو فائدہ پہنچے گا جنہیں ہنگامی حالات میں فوری فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اس اقدام سے ’ڈیجیٹل انڈیا‘ مشن کو تقویت ملے گی اور سرکاری خدمات میں شفافیت بڑھے گی۔ مزید برآں، اس اقدام سے EPFO کو ایک جدید، ٹیکنالوجی سے چلنے والی تنظیم کے طور پر قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ مستقبل میں، یہ تبدیلی مالیاتی انتظام کو ملازمین کے لیے مزید لچکدار اور آسان بنا سکتی ہے۔