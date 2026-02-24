آٹھویں پے کمیشن سے قبل ہی ای پی ایف او نے دی خوشخبری! یہ حد ختم، پنشن اب پوری تنخواہ پر بنے گی، یہاں جانیں مکمل تفصیلات
EPFO نے اہل اراکین کے لیے ہائر پنشن کا اختیار بحال کر دیا ہے، پنشن اب اصل تنخواہ پر مبنی ہوگی۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : February 24, 2026 at 9:47 AM IST
نئی دہلی: 8ویں پے کمیشن سے پہلے ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے ملازمین کو اہم راحت فراہم کی ہے۔ ملازمین کی پنشن اسکیم (EPS) کے تحت پرانے "ہائر پنشن" آپشن کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اہل ملازمین اب اپنی اصل بنیادی تنخواہ اور مہنگائی الاؤنس (DA) کی بنیاد پر زیادہ پنشن شراکت کا انتخاب کر سکیں گے۔ اس سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ماہانہ پنشن میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔
کن ملازمین کو فائدہ ہوگا؟
یہ سہولت بنیادی طور پر ان ملازمین کے لیے ہے جنہوں نے یکم ستمبر 2014 سے پہلے ہائر پنشن کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے ملازمین اب اپنی مکمل بیسک تنخواہ اور ڈی اے کی بنیاد پر پنشن کا فائدہ دوبارہ لے سکیں گے۔ ہائر بیسک تنخواہوں والے سینئر ملازمین، خاص طور پر، سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تاہم، یہ پراویڈنٹ فنڈ (PF) سے موصول ہونے والی یکمشت رقم کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ آجر کے حصہ کا ایک بڑا حصہ پنشن اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔
حکام کے مطابق، یہ کوئی نئی اسکیم نہیں ہے، بلکہ پہلے سے دستیاب پروویژن کی بحالی ہے۔ اسے 2014 میں تنخواہ کی حد کے نفاذ کے بعد پیدا ہونے والے الجھنوں اور تنازعات کو دور کرنے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔
یہ اختیار ہر ملازم کے لیے دستیاب نہیں ہے
یہ سہولت ای پی ایف او کے تمام ممبران پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ وہ ملازمین جنہوں نے یکم ستمبر 2014 کے بعد شمولیت اختیار کی، وہ ہائر پنشن کے اختیار کے اہل نہیں ہیں۔ ان کے لیے پنشن کے قابل تنخواہ کی زیادہ سے زیادہ حد 15,000 روپے رہے گی۔ مزید برآں، وہ ملازمین جنہوں نے اپنی اصل تنخواہ کی بنیاد پر پنشن میں حصہ لینے کا کبھی انتخاب نہیں کیا، یا جو یکم ستمبر 2014 سے پہلے ریٹائر ہوئے، اور اس وقت زیادہ پنشن حاصل نہیں کی، وہ بھی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔
2014 میں آپشن کیوں بند کر دیا گیا؟
یکم ستمبر 2014 سے پہلے، ملازمین اپنی اصل تنخواہ کی بنیاد پر پنشن میں زیادہ حصہ ڈال سکتے تھے۔ خاص طور پر پبلک سیکٹر کے ملازمین نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تاہم، بعد میں پنشن کے قابل تنخواہ کی حد 15,000 روپے مقرر کی گئی، جس سے زیادہ پنشن کے اختیار کو مؤثر طریقے سے محدود کیا گیا۔
موجودہ قواعد اور پنشن کا حساب کتاب
موجودہ قوانین کے مطابق، ملازمین اور آجر دونوں اپنی بنیادی تنخواہ اور ڈی اے کا 12فیصد حصہ ای پی ایف اکاؤنٹ میں دیتے ہیں۔ آجر کے حصہ میں سے، 8.33 فیصد ملازمین کی پنشن اسکیم (EPS) میں جاتا ہے اور 3.67 فیصد پی ایف اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔ کم از کم ای پی ایس پنشن 1,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جب کہ زیادہ سے زیادہ ماہانہ پنشن 7,500 روپے تک محدود ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ پنشن قابل تنخواہ 15,000 روپے ہے۔ ہائر پنشن کے آپشن کی بحالی سے اہل ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ مستحکم اور بہتر ماہانہ پنشن سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔
