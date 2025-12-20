ETV Bharat / business

پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن کا بڑا فیصلہ: دو ملازمتوں کے درمیان ساٹھ دن تک کا وقفہ اب سروس بریک نہیں

EPFO نے EDLI قوانین میں ترمیم کی ہے، جس سے 60 دن تک کی ملازمت کے وقفے کو سروس بریک نہیں سمجھا جائے گا۔

دو ملازمتوں کے درمیان ساٹھ دن تک کا وقفہ اب سروس بریک نہیں (getty image)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 11:28 AM IST

نئی دہلی: ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے دسمبر 2025 میں ایک اہم اور فائدہ مند فیصلہ کرتے ہوئے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مفادات میں ایک اہم تبدیلی کی ہے۔ اس فیصلے سے خاص طور پر ان خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا جن کی موت کے دعوے پہلے معمولی تکنیکی مسائل یا ملازمت کی تبدیلی کے دوران ایک مختصر وقفے کی وجہ سے تاخیر یا مسترد کر دیے گئے تھے۔

جمعہ کو نوکری چھوڑ کر پیر کو نئی نوکری جوائن کرے تو کیا؟

ای پی ایف او نے ایمپلائز ڈپازٹ لنکڈ انشورنس (ای ڈی ایل آئی) اسکیم کے قواعد کو زیادہ عملی اور ملازمین کے لیے دوستانہ بنایا ہے۔ نئے سرکلر کے مطابق، ہفتہ، اتوار یا دو ملازمتوں کے درمیان اعلان کردہ سرکاری تعطیلات کو اب سروس بریک نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سے قبل بہت سے معاملات میں یہ دیکھا گیا تھا کہ اگر کوئی ملازم جمعہ کو نوکری چھوڑ کر پیر کو نئی نوکری جوائن کرتا ہے تو درمیانی ہفتہ کو وقفہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ملازم کی مسلسل سروس میں وقفہ آیا اور ان کے خاندان کو EDLI انشورنس فوائد سے محروم کر دیا گیا۔

ای پی ایف او نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ قومی تعطیلات، گزیٹڈ تعطیلات، ریاستی تعطیلات اور محدود تعطیلات کو سروس بریک نہیں سمجھا جائے گا، بشرطیکہ ملازم نے پچھلی کمپنی چھوڑ دی ہو اور ان چھٹیوں کے بعد نئی کمپنی میں شمولیت اختیار کی ہو۔

ان ملازمین کو ریلیف ملے گا جو ملازمت کی تبدیلی کے دوران؟

سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم EPF سے ڈھکی ہوئی ملازمتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 60 دن کے وقفے کے ساتھ ملازمتیں بدلتا ہے، تب بھی ان کی خدمات کو مسلسل سمجھا جائے گا۔ اس سے ان ملازمین کو ریلیف ملے گا جو ملازمت کی تبدیلی کے دوران مختصر وقفے لینے پر مجبور ہیں۔

نامزد کو ادا کی جائے گی رقم

اس کے علاوہ، EPFO ​​نے EDLI اسکیم کے تحت بیمہ کی کم از کم ادائیگی کی رقم کو 50,000₹ تک بڑھا دیا ہے۔ یہ رقم نامزد کو ادا کی جائے گی یہاں تک کہ اگر ملازم نے 12 ماہ کی مسلسل سروس مکمل نہ کی ہو یا اس کا پی ایف بیلنس 50,000₹ سے کم ہو۔ یہ فیصلہ کم تنخواہ والے اور نئے ملازمین کے خاندانوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔

کوئی ملازم 6 ماہ کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو کیا؟

مزید برآں، اگر کوئی ملازم آخری PF شراکت کی تاریخ کے 6 ماہ کے اندر فوت ہو جاتا ہے اور اب بھی آجر کی فہرست میں شامل ہے، کم از کم EDLI فائدہ اب بھی ادا کیا جائے گا۔ پہلے، ایسے معاملات میں دعوے کا عمل انتہائی الجھا ہوا اور تاخیر کا شکار تھا۔

TAGGED:

EMPLOYEES PF ORGANISATION RULES
EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE
EPFO EASES EDLI RULES
EPF WAGES EDLI RULES EPFO
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISE

