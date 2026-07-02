ای پی ایف اسکیم 2026: پی ایف نکالنے کے قوانین میں تبدیلی، اب اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس رکھنا ضروری
نئی EPF اسکیم 2026 نافذ۔ اس کا بنیادی مقصد پروویڈنٹ فنڈ کی خدمات کو ڈیجیٹائز کرنا اور واپسی کے عمل کو آسان بنانا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے تحت ایک نئی 'ملازمین پراویڈنٹ فنڈ اسکیم، 2026' (ای پی ایف اسکیم 2026) نافذ کی ہے۔ یہ نئی اسکیم 29 جون سے لاگو ہوگئی۔ اس نئے اصول کے تحت پی ایف اکاؤنٹس سے جزوی رقم نکالنے کے قوانین میں بڑی اور اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
25 فیصد بیلنس کو برقرار رکھنا لازمی
نئے قوانین کے مطابق، پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کو اب پیشگی یا جزوی رقم نکالنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں کل بیلنس کا کم از کم 25 فیصد چھوڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پی ایف اکاؤنٹ سے ایک ساتھ پورا بیلنس نہیں نکال سکتے۔ اس 25 فیصد رقم کو الگ کرنے کے بعد ہی واپسی کا حساب لگایا جائے گا۔ یہ اصول ملازم اور آجر دونوں کی شراکت پر لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ₹1 لاکھ کا بیلنس ہے، تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ₹25,000 رکھنا چاہیے۔ آپ قواعد کے مطابق بقیہ ₹75,000 سے نکال سکیں گے۔
اب صرف 12 ماہ کی سروس کے بعد واپسی کی اجازت ہوگی
پہلے، پی ایف سے ایڈوانس واپس لینے کے لیے طویل انتظار کیا جاتا تھا۔ تاہم، نئے اصول کے تحت، 12 ماہ (ایک سال) کی سروس مکمل کرنے کے بعد ہی جزوی طور پر نکالنے کی اجازت ہوگی۔ اکاؤنٹ ہولڈرز کو اب خصوصی حالات میں رقم نکالنے کے لیے کوئی اضافی وجہ یا وضاحت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ان ضروری مقاصد کے لیے رقم کا 100 فیصد تک دستیاب ہوگا
حکومت نے ان وجوہات کا دائرہ بڑھا دیا ہے جن کی وجہ سے پی ایف فنڈز نکالے جا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ہولڈرز طبی علاج، بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور شادی جیسے ضروری مقاصد کے لیے اپنی اہل رقم کا 100 فیصد تک نکال سکتے ہیں۔ مزید برآں، گھر یا فلیٹ خریدنے، تعمیر کے لیے پلاٹ خریدنے، گھر کی مرمت، یا گھر کے قرض کی ادائیگی کے لیے پی ایف فنڈز نکالے جا سکتے ہیں۔
UPI اور WhatsApp کے ذریعے دستیاب نئی خصوصیات
ای پی ایف او نے اپنے 70 ملین سے زیادہ ممبران کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک اہم تکنیکی پیش رفت کو نافذ کیا ہے۔ پی ایف فنڈز اب براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں UPI کے ذریعے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ کامیاب ٹیسٹنگ مکمل کر لی گئی ہے۔
ایک واٹس ایپ سروس بھی اگلے ماہ کے اندر شروع ہونے والی ہے۔ ممبران اپنا پی ایف بیلنس چیک کر سکیں گے، اپنی آخری پانچ ٹرانزیکشنز دیکھ سکیں گے، اور صرف "ہیلو" ٹائپ کر کے اپنے دعوے کی حیثیت کو ٹریک کر سکیں گے۔ یہ فیچر علاقائی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔