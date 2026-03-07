SBI خواتین کی قسمت بدلے گا ؛ جانیں کہ کون فائدہ اٹھائے گا
SBI نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے $500 ملین کا دنیا کا سب سے بڑا صنفی تھیم پر مبنی سماجی قرض شروع کیا ہے
Published : March 7, 2026 at 5:54 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے سب سے بڑے قرض دینے والے اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہفتہ کو ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ بینک نے $500 ملین (تقریباً 4,597 کروڑ روپے) سنڈیکیٹڈ سوشل ٹرم لون کی سہولت شروع کرنے کا اعلان کیا جس پر توجہ مرکوز کی گئی خواتین کو بااختیار بنانے پر۔ اس اقدام کو نہ صرف SBI کے لیے بلکہ عالمی ESG ای ٰایس جی (ماحولیاتی، سماجی اور گورننس) فنانسنگ لینڈ سکیپ میں بھی ایک سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔
خواتین کی اقتصادی بااختیار بنانے کا اقدام
ایس بی آئی کے مطابق، اس سہولت کا بنیادی مقصد صنفی مساوات کو فروغ دینا اور خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے اقدامات کی حمایت کرنا ہے۔ قرض کی یہ سہولت اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے ہدف 5 (SDG 5) میں براہ راست تعاون کرتی ہے، جس کا مقصد صنفی مساوات کو حاصل کرنا اور تمام خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانا ہے۔ یہ اس علاقے میں کسی بھی بینک کی جانب سے اب تک کیے گئے سب سے بڑے اقدامات میں سے ایک ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا صنفی تھیم والا قرض سمجھا جاتا ہے۔
اس کامیابی پر ایس بی آئی کے چیئرمین سی ایس شیٹی نے کہا، "ہمیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اس تاریخی سماجی قرض کا اعلان کرنے پر فخر ہے۔ یہ پائیدار ترقی کی بنیاد کے طور پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہماری گہری وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔" انہوں نے مزید زور دیا کہ حقیقی ترقی صرف معاشی ترقی سے نہیں ہوتی بلکہ مثبت سماجی تبدیلی لانے اور ایک جامع معاشرے کی تعمیر سے ہوتی ہے۔
قرض کی اس سہولت میں 'گرین شو آپشن' بھی شامل ہے، یعنی مانگ بڑھنے پر بینک قرض کی رقم بڑھا سکتا ہے۔ MUFG، ایک سرکردہ جاپانی مالیاتی گروپ، نے اس لین دین کے لیے اصل مینڈیٹ لیڈ ارینجر، انڈر رائٹر، اور بک رنر کے ساتھ ساتھ واحد سوشل لون کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا۔
ایس بی آئی کی مالی پوزیشن
یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایس بی آئی بینکنگ سیکٹر میں اپنے قدم مزید مضبوط کر رہا ہے۔ 31 دسمبر 2025 تک، بینک کا ڈپازٹ بیس 57 لاکھ کروڑ سے تجاوز کر گیا۔ بینک کا ہوم لون پورٹ فولیو بھی 9 لاکھ کروڑ سے تجاوز کر گیا ہے، جس سے تقریباً 30 لاکھ خاندانوں کے گھر کی ملکیت کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ تاہم، SBI کے حصص جمعہ کو 2.5 فیصد گر کر 1,139.80 پر بند ہوئے۔
یہ سماجی قرض ہندوستان میں پائیدار مالیات کے لیے ایک نئی سمت متعین کرے گا اور مختلف شعبوں میں خواتین کاروباریوں اور خواتین پر مبنی منصوبوں کو نئی تحریک فراہم کرے گا۔