'محترم وزیرِ اعظم امبانی'، ایلون مسک کا بھارت میں اسٹار لنک تنازع پر سیدھا حملہ، بی جے پی کو دیے گئے عطیات کی رپورٹس شیئر کر دیں
مسک نے امبانی پر اجارہ داری کا الزام عائد کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کو مقابلے کی اجازت دییں گے؟
Published : October 10, 2026 at 1:00 PM IST
نئی دہلی: ایلون مسک نے سنیچر کے روز بھارت میں اسٹار لنک سے متعلق جاری عوامی تنازع کو مزید تیز کرتے ہوئے صنعت کار مکیش امبانی کو طنزیہ طور پر ”وزیرِ اعظم امبانی“ کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد انہوں نے بی جے پی کو ریلائنس کی حمایتی کمپنیوں کی جانب سے دیے گئے عطیات کی دو میڈیا رپورٹس بھی شیئر کیں۔ مسک نے اس کارپوریٹ گروپ کے خلاف اپنی مہم کو مزید سخت کر دیا ہے جس پر وہ پہلے ہی بھارت میں اسٹار لنک کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام لگا چکے ہیں۔
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک انتہائی طنزیہ پیغام پوسٹ کیا۔ اس پوسٹ میں انہوں نے مکیش امبانی کو محترم وزیر اعظم امبانی اور بھارت کے اصل باس (حکمران) کے طور پر مخاطب کیا۔ مسک نے امبانی پر بھارت کی ٹیلی کام مارکیٹ میں اجارہ داری قائم رکھنے کا الزام عائد کیا۔
مسک نے سوشل میڈیا پر کیا لکھا؟
ایلون مسک نے اپنے آفیشل 'ایکس' ہینڈل پر لکھا، "محترم وزیر اعظم امبانی، براہ کرم میری عاجزانہ معذرت قبول کریں کہ مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ آپ ہی بھارت کے اصل باس ہیں۔" اجارہ داری کے معاملے کو مزید اٹھاتے ہوئے مسک نے لکھا، ظاہر ہے، آپ بھارت کی عظیم عوام کا اپنی اجارہ داری کے ذریعے استحصال جاری رکھنا پسند کریں گے، لیکن کیا آپ پھر بھی ملک میں اسٹار لنک کو مقابلہ کرنے کی اجازت دینے پر غور کریں گے؟''
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Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
بھارت کے دور دراز علاقوں کا حوالہ دیتے ہوئے مسک نے نشاندہی کی کہ ملک میں اب بھی بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ نتیجتاً، ان علاقوں میں بچے تعلیمی مواقع سے محروم ہیں اور چھوٹے کاروبار اپنی مصنوعات عالمی منڈی میں فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ مسک کا دعویٰ ہے کہ اسٹار لنک بھارت میں ان لوگوں کی زندگیوں کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسٹار لنک نے دنیا بھر میں قدرتی آفات کے دوران، خاص طور پر جب مواصلات کے دیگر تمام نظام ناکام ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا اہم کردار ثابت کیا ہے۔
تنازعہ کی جڑ اور حکومت کا ردعمل
اس پورے تنازعے کا آغاز اس وقت ہوا جب ایلون مسک نے بغیر کسی کا نام لیے یہ الزام عائد کیا کہ بھارت کے کچھ بااثر "اولگارکس" (یعنی بااثر صنعت کار) سٹارلنک کی بھارت میں آمد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ مسک کا موقف تھا کہ سٹارلنک گزشتہ پانچ سالوں سے بھارت کے تمام ضوابط اور قوانین کی پاسداری کر رہی ہے، اس کے باوجود وہ تجارتی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے حتمی منظوری حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
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بھارتی حکومت نے ان الزامات پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مسک کے دعووں کو مکمل طور پر بے بنیاد اور غلط قرار دے کر مسترد کر دیا۔ حکومت نے واضح کیا کہ ملک میں کام کرنے والے کسی بھی سیٹلائٹ مواصلاتی لائسنس یافتہ ادارے کے لیے حفاظتی معیارات اور قومی سلامتی کے ضوابط کی پاسداری لازمی ہے۔
حکومت نے مزید وضاحت کی کہ اگرچہ سٹارلنک نے بھارت میں کام کرنے کا لائسنس حاصل کر لیا ہے، لیکن اسے ابھی تک تجارتی سطح پر سروس شروع کرنے کے لیے ضروری سیکیورٹی کلیئرنس اور دیگر مطلوبہ منظوریوں کا حصول باقی ہے۔ حکومت کے اس ردعمل کے چند گھنٹے بعد ہی مسک نے امبانی کو ہدف بناتے ہوئے وہ سخت لہجے والی پوسٹ شیئر کی۔