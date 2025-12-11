آٹھواں پے کمیشن: کیا سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو یکم جنوری 2026 سے بقایا جات ملیں گے؟ جانیے حکومت کا ردعمل
اس ہفتے لوک سبھا میں چار ممبران پارلیمنٹ نے آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کی تاریخ کے بارے میں سوالات پوچھے۔
Published : December 11, 2025 at 7:55 PM IST
نئی دہلی: کیا مرکزی حکومت اپنے ملازمین اور پنشنروں کو یکم جنوری 2026 سے آٹھویں پے کمیشن کے بقایا جات ادا کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حکومت کے پاس ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اگرچہ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ ملازمین کو اس تاریخ سے بقایا جات مل سکتے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
یہ سوال ملازمین کی تنظیمیں اور لیڈر وزارت خزانہ سے پوچھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران 8ویں پے کمیشن کا نفاذ کب ہوگا (اور بقایا جات کب شروع ہوں گے) کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تھا۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
کیا سرکاری ملازمین اور پنشنرز یکم جنوری 2026 سے 8ویں سی پی سی بقایا جات حاصل کریں گے؟
اس ہفتے لوک سبھا میں چار ممبران پارلیمنٹ نے وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری سے آٹھویں تنخواہ کمیشن کے نفاذ کی تاریخ کے بارے میں پوچھا۔ وزیر مملکت نے لوک سبھا میں اس سوال کا جواب دیا۔ تاہم وزیر مملکت نے اپنے جواب میں کوئی مخصوص تاریخ فراہم نہیں کی۔
چودھری نے کہا، "حکومت 8ویں پے کمیشن کے نفاذ کی تاریخ طے کرے گی۔ حکومت نئے پے کمیشن کی منظور شدہ سفارشات کو لاگو کرنے کے لیے فنڈنگ کے مناسب انتظامات کرے گی۔"
واضح رہے کہ نومبر 2025 میں منظور شدہ 8ویں سی پی سی کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کے مطابق حکومت نے 8ویں پے کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو رپورٹ کی منظوری اور مطلع کرنے میں مزید 3-6 ماہ لگ سکتے ہیں۔
پچھلے تنخواہ کمیشن کی ٹائم لائن
پچھلے تین پے کمیشنوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اپنی رپورٹیں آخری تاریخ کے بعد پیش کیں۔ تاہم، ملازمین اور پنشنرز نے پچھلے پے کمیشن کی تکمیل کی تاریخ سے اپنے بقایا جات وصول کرنا شروع کر دیے۔
مثال کے طور پر ساتویں پے کمیشن کی سفارشات کو جون 2016 میں نافذ کیا گیا تھا، لیکن ملازمین اور پنشنرز کو ان کے بقایا جات یکم جنوری 2016 سے مل گئے، اسی طرح چھٹے پے کمیشن کی سفارشات کو اگست 2008 میں منظور کیا گیا، لیکن ملازمین کو ان کے بقایا جات یکم جنوری 2006 سے مل گئے۔
کیا اس بار بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے یا حکومت اس طرز کو بدلے گی؟
دی اکنامک ٹائمز کے مطابق، آل انڈیا این پی ایس ایمپلائز فیڈریشن کے قومی صدر منجیت سنگھ پٹیل کا کہنا ہے کہ حکومت کو تکنیکی طور پر سابقہ طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہیے اور یکم جنوری 2026 سے بقایا جات ادا کرنا چاہیے۔
پٹیل بتاتے ہیں کہ حکومت ہاؤس رینٹ الاؤنس (ایچ آر اے) پر بقایا جات ادا نہیں کرتی ہے اور اس لیے تاخیر سے پیسے بچانے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن تنخواہوں اور زیادہ تر الاؤنسز کے لیے، وہ بقایا جات ادا کرتی ہے۔ پٹیل نے کہا، "ملازمین کی انجمنیں ایک طویل عرصے سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت ایچ آر اے کے بقایا جات بھی ادا کرے، لیکن دیگر الاؤنسز کے لیے، حکومت کو تکنیکی طور پر یکم جنوری 2026 سے بقایا جات ادا کرنا چاہیے۔"