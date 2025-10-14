آٹھواں پے کمیشن: ملازمین کو تنخواہ میں اضافہ کب ملے گا؟ کمیشن کی پیشرفت شیڈول سے بہت پیچھے کیوں ہے؟
ٹرم آف ریفرنس کے بغیر، کمیشن اپنا کام شروع نہیں کر سکتا، اس سے قبل از وقت تنخواہ پر نظرثانی کا امکان نہیں ہے۔
Published : October 14, 2025 at 10:51 PM IST
نئی دہلی: اس سال کے شروع میں مرکزی کابینہ کی منظوری کے باوجود، طویل انتظار کے بعد 8ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کا ابھی تک باضابطہ طور پر تشکیل نہیں ہوا ہے۔ یہ کمیشن 12 ملین سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے تنخواہ، پنشن اور الاؤنس پر نظر ثانی کے اگلے دور کا تعین کرے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ نے 16 جنوری 2025 کو 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کو منظوری دی تھی، لیکن حکومت نے ابھی تک اس کے چیئرمین یا اراکین کی تقرری کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ٹرم آف ریفرنس کی شرائط جو کمیشن کے کام کے دائرہ کار کا خاکہ پیش کرتی ہے، بشمول تنخواہ کے ڈھانچے، الاؤنسز، اور ریٹائرمنٹ کے فوائد، ابھی تک زیر التواء ہیں۔
حوالہ کی شرائط کے بغیر، کمیشن اپنا کام شروع نہیں کر سکتا، جس سے قبل از وقت تنخواہ پر نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔ ٹرم آف ریفرنس کے لیے 7ویں پے کمیشن کا اعلان ستمبر 2013 میں کیا گیا تھا اور اس کے چیئرمین اور ٹی او آر دونوں کو فروری 2014 تک مطلع کر دیا گیا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ 8ویں پے کمیشن کی پیشرفت شیڈول سے بہت پیچھے ہے۔
ملازمین کی تنخواہوں میں کب اضافہ کیا جا سکتا ہے؟
تاریخی طور پر، پے کمیشن کی تشکیل سے عمل درآمد تک دو سے تین سال لگے ہیں۔ تاہم، 2026 کے لیے آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ نتیجتاً، اس کی حتمی رپورٹ 2026 کے اختتام یا 2027 کے آغاز سے پہلے تیار نہیں ہوگی۔ ایسی صورت حال میں، نظرثانی شدہ تنخواہوں اور پنشن پر عمل درآمد 2027 کے وسط یا 2028 کے اوائل میں ہی ہو سکتا ہے۔
واضح رہے کہ ساتواں پے کمیشن فروری 2014 میں نافذ کیا گیا تھا، اس نے نومبر 2015 میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اور اسی طرح کے تین سالہ دور کے بعد جنوری 2016 میں اس کی سفارشات کا اطلاق ہوا تھا۔
فائدہ کس کو ہوگا؟
ایک بار لاگو ہونے کے بعد، آٹھواں تنخواہ کمیشن تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے خدمات انجام دینے والے ملازمین اور 6.5 ملین ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن پر اثر ڈالے گا۔
کمیشن مہنگائی اور دیگر معاشی اشاریوں کی بنیاد پر مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) پر بھی نظر ثانی کرے گا۔ پچھلے کمیشنوں کی طرح، کسی بھی تبدیلی کے 1 جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی توقع ہے، اس تاریخ کا اعلان مرکزی حکومت نے پہلے کیا تھا۔
مرکزی تنخواہ کمیشن عام طور پر ہر دس سال میں ایک بار تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ مرکزی حکومت کے تنخواہوں کے پیمانے پر نظرثانی اور ان کی سفارش کی جا سکے۔ 2016 میں نافذ ہونے والا ساتواں تنخواہ کمیشن 2026 تک کارآمد رہے گا۔
سرکاری ملازمین کو اپنی اگلی تنخواہ پر نظر ثانی کے لیے توقع سے زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ٹرمز آف ریفرنس اور چیئرمین کی تقرری ابھی باقی ہے۔