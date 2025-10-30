ETV Bharat / business

آٹھواں پے کمیشن: 2027 سے پہلے نظرثانی شدہ تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی، کیا ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟

آٹھویں پے کمیشن کی صدارت جسٹس (ریٹائرڈ) رنجنا دیسائی کریں گی، جو اتراکھنڈ اور گجرات میں یکساں سول کوڈ کمیٹیوں کی بھی سربراہ ہیں۔

آٹھواں پے کمیشن: 2027 سے پہلے نظرثانی شدہ تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی، کیا ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟
آٹھواں پے کمیشن: 2027 سے پہلے نظرثانی شدہ تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی، کیا ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: آٹھویں تنخواہ کمیشن کی باقاعدہ تشکیل ہونے والی ہے۔ مرکزی کابینہ نے منگل کو اپنے ٹرمز آف ریفرنس کو منظوری دی۔ پینل کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظرثانی شدہ تنخواہ 2027 سے پہلے لاگو نہیں کی جائے گی۔

تاہم حکومت نے بقایا جات کی نمایاں ادائیگی کا عندیہ دیا ہے۔ پچھلے پے کمیشنوں کے ذریعہ قائم کردہ نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے، حکومت نے کہا کہ 8ویں پے کمیشن کی سفارشات بھی جنوری 2026 سے سابقہ ​​طور پر لاگو ہونے کا امکان ہے۔

7ویں پے کمیشن میں چھ ماہ کے بقایا جات ادا کیے گئے

ساتویں پے کمیشن کے معاملے میں بھی نظرثانی شدہ تنخواہوں اور پنشن کو جولائی 2016 سے نافذ کیا گیا تھا، لیکن ملازمین اور پنشنرز کو جنوری 2016 سے شروع ہونے والی مدت کے لیے چھ ماہ کے بقایا جات ادا کیے گئے تھے۔

جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی توقع

ایک سرکاری نوٹ میں کہا گیا ہے، "عام طور پر، پے کمیشن کی سفارشات کو ہر دس سال بعد لاگو کیا جاتا ہے۔ اس رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے، آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات کو عام طور پر یکم جنوری 2026 سے نافذ کیے جانے کی امید ہے۔" یہ یقینی طور پر کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے کہ بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ نظرثانی شدہ تنخواہ عام طور پر سابقہ ​​طور پر لاگو ہونے کی امید ہے۔

سابق جسٹس رنجنا دیسائی کمیشن کی سربراہی کریں گی

قابل ذکر ہے کہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کی صدارت جسٹس (ریٹائرڈ) رنجنا دیسائی کریں گی، جو اتراکھنڈ اور گجرات میں یکساں سول کوڈ کمیٹیوں کی بھی سربراہ ہیں۔ ان کی قیادت میں، پے کمیشن تنخواہ پر نظر ثانی کے لیے فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر طریقوں کو تجویز کرنے سے پہلے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے گا۔

واضح رہے کہ پچھلے پے کمیشن نے 2.57 کا فٹمنٹ فیکٹر تجویز کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بنیادی تنخواہ اور پنشن میں 157 فیصد (یا 2.57 سے ضرب) کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تاہم، مؤثر اضافہ کم تھا کیونکہ مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی میں ریلیف کو صفر کر دیا گیا تھا۔ آٹھویں پے کمیشن کے معاملے میں، نظرثانی شدہ تنخواہ اور پنشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے اور ڈی آر کو بھی صفر پر سیٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ فی الحال، بنیادی الاؤنس بنیادی تنخواہ کا 58 فیصد بنتا ہے۔

سرکاری خزانے پر بوجھ

آٹھویں تنخواہ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد سے سرکاری خزانے پر بھی خاصا اثر پڑے گا۔ جولائی میں کوٹک انسٹیٹیوشنل ایکوئٹیز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، مالیاتی بوجھ 2.4 سے 3.2 لاکھ کروڑ روپے کے درمیان ہو سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

آٹھواں پے کمیشن: انتظار ختم، ٹرمز آف ریفرنس منظور، جانیں کتنا ہوگا تنخواہ میں اضافہ؟

8ویں پے کمیشن کا تحفہ! سرکاری ملازمین کو 17 ماہ کے بقایا جات ملیں گے، جانیں پورا حساب کتاب

8واں پے کمیشن: کیا ہوتا ہے ٹرمز آف ریفرنس جس کی منظوری دی گئی؟ کن پانچ عوامل پر کمیشن غور کرے گا؟ یہاں جانیں سب کچھ

TAGGED:

EIGHTH PAY COMMISSION SALARIES
WILL EMPLOYEES GET ARREARS
WHAT IS FITMENT FACTOR
8TH PAY PANEL
8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.