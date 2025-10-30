آٹھواں پے کمیشن: 2027 سے پہلے نظرثانی شدہ تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی، کیا ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟
آٹھویں پے کمیشن کی صدارت جسٹس (ریٹائرڈ) رنجنا دیسائی کریں گی، جو اتراکھنڈ اور گجرات میں یکساں سول کوڈ کمیٹیوں کی بھی سربراہ ہیں۔
Published : October 30, 2025 at 10:08 PM IST
نئی دہلی: آٹھویں تنخواہ کمیشن کی باقاعدہ تشکیل ہونے والی ہے۔ مرکزی کابینہ نے منگل کو اپنے ٹرمز آف ریفرنس کو منظوری دی۔ پینل کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظرثانی شدہ تنخواہ 2027 سے پہلے لاگو نہیں کی جائے گی۔
تاہم حکومت نے بقایا جات کی نمایاں ادائیگی کا عندیہ دیا ہے۔ پچھلے پے کمیشنوں کے ذریعہ قائم کردہ نظیر کا حوالہ دیتے ہوئے، حکومت نے کہا کہ 8ویں پے کمیشن کی سفارشات بھی جنوری 2026 سے سابقہ طور پر لاگو ہونے کا امکان ہے۔
7ویں پے کمیشن میں چھ ماہ کے بقایا جات ادا کیے گئے
ساتویں پے کمیشن کے معاملے میں بھی نظرثانی شدہ تنخواہوں اور پنشن کو جولائی 2016 سے نافذ کیا گیا تھا، لیکن ملازمین اور پنشنرز کو جنوری 2016 سے شروع ہونے والی مدت کے لیے چھ ماہ کے بقایا جات ادا کیے گئے تھے۔
جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی توقع
ایک سرکاری نوٹ میں کہا گیا ہے، "عام طور پر، پے کمیشن کی سفارشات کو ہر دس سال بعد لاگو کیا جاتا ہے۔ اس رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے، آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات کو عام طور پر یکم جنوری 2026 سے نافذ کیے جانے کی امید ہے۔" یہ یقینی طور پر کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے کہ بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ نظرثانی شدہ تنخواہ عام طور پر سابقہ طور پر لاگو ہونے کی امید ہے۔
سابق جسٹس رنجنا دیسائی کمیشن کی سربراہی کریں گی
قابل ذکر ہے کہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کی صدارت جسٹس (ریٹائرڈ) رنجنا دیسائی کریں گی، جو اتراکھنڈ اور گجرات میں یکساں سول کوڈ کمیٹیوں کی بھی سربراہ ہیں۔ ان کی قیادت میں، پے کمیشن تنخواہ پر نظر ثانی کے لیے فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر طریقوں کو تجویز کرنے سے پہلے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے گا۔
واضح رہے کہ پچھلے پے کمیشن نے 2.57 کا فٹمنٹ فیکٹر تجویز کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بنیادی تنخواہ اور پنشن میں 157 فیصد (یا 2.57 سے ضرب) کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تاہم، مؤثر اضافہ کم تھا کیونکہ مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی میں ریلیف کو صفر کر دیا گیا تھا۔ آٹھویں پے کمیشن کے معاملے میں، نظرثانی شدہ تنخواہ اور پنشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے اور ڈی آر کو بھی صفر پر سیٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ فی الحال، بنیادی الاؤنس بنیادی تنخواہ کا 58 فیصد بنتا ہے۔
سرکاری خزانے پر بوجھ
آٹھویں تنخواہ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد سے سرکاری خزانے پر بھی خاصا اثر پڑے گا۔ جولائی میں کوٹک انسٹیٹیوشنل ایکوئٹیز کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، مالیاتی بوجھ 2.4 سے 3.2 لاکھ کروڑ روپے کے درمیان ہو سکتا ہے۔