آٹھواں پے کمیشن: سرکاری ملازمین کی جیک پاٹ! کیا آپ کی 18 ہزار تنخواہ بڑھ کر 69,000 ہو جائے گی؟ تازہ اپڈیٹ آ گیا

آٹھواں پے کمیشن: سرکاری ملازمین کی جیک پاٹ! کیا آپ کی 18 ہزار تنخواہ بڑھ کر 69,000 ہو جائے گی؟ تازہ اپڈیٹ آ گیا
ملازمین تنظیموں نے آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے ایسی تجویز دی ہے جس سے تنخواہ، پنشن اور الاؤنسز میں بڑی تبدیلی آسکتی ہے۔
Published : April 16, 2026 at 5:32 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کے لیے کچھ اچھی خبر ہے۔ سرکاری ملازمین کی سب سے بڑی تنظیم نیشنل کونسل آف جوائنٹ کنسلٹیو مشینری نے آٹھویں تنخواہ کمیشن کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ تجویز میں نمایاں تنخواہ میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔
کم از کم تنخواہ میں تین گنا سے زیادہ اضافہ
سب سے اہم بات یہ ہے کہ این سی۔ جے سی ایم نے حکومت سے 3.833 کے فٹمنٹ فیکٹر کا مطالبہ کیا ہے۔ فٹمنٹ فیکٹر وہ فارمولا ہے جو ملازمین کی بنیادی تنخواہ کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر حکومت اس مطالبے کو قبول کر لیتی ہے تو ملازمین کی کم از کم بنیادی تنخواہ، جو اس وقت 18,000 روپے ہے، براہ راست بڑھ کر 69,000 روپے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تنخواہ میں 3.8 گنا اضافہ۔
اب تنخواہ تین نہیں بلکہ پانچ افراد پر مشتمل ہوگی
یونینوں نے تنخواہ میں اضافے کے لیے ایک بہت ہی عملی دلیل پیش کی ہے۔ اب تک، حکومت تنخواہوں کا تعین کرتے وقت تین پر مشتمل خاندان (شوہر، بیوی اور بچہ) فرض کرتی تھی۔ تاہم، اس بار این سی۔ جے سی ایم نے ایک پانچ یونٹ ماڈل تجویز کیا ہے، جس میں ملازم، اس کی بیوی، دو بچے، اور بزرگ والدین شامل ہیں۔ یونینوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی، بچوں کی تعلیم اور والدین کے طبی اخراجات کے پیش نظر آج کے دور میں 69,000 روپے کی کم از کم تنخواہ ضروری ہے۔
سالانہ ترقی اور دیگر فوائد
تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ کچھ اور اہم مطالبات کیے گئے ہیں:
-سالانہ اضافہ: فی الحال تنخواہ میں ہر سال 3 فیصد اضافہ ہوتا ہے جسے بڑھا کر 6فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
-پروموشن پر فوائد: دو انکریمنٹ فراہم کرنے اور پروموشن پر 10,000 روپئے کا کم از کم فائدہ یقینی بنانے کی تجویز ہے۔
-ریٹائرمنٹ گریجویٹی: ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی گریجویٹی کی رقم میں اضافہ کرنے کی تجویز بھی ہے۔
کس کو فائدہ ہوگا اور کب؟
یہ تبدیلیاں ملک کے 50 لاکھ ملازمین اور تقریباً 6.5 ملین پنشنرز پر براہ راست اثر ڈالیں گی۔ آٹھواں تنخواہ کمیشن نومبر 2025 میں تشکیل دیا گیا تھا اور اسے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ نئی تنخواہ یکم جنوری 2026 سے لاگو ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں تاخیر کی صورت میں ملازمین کو بقایا جات بھی مل سکتے ہیں۔
فی الحال، یہ ایک تجویز ہے، اور حتمی فیصلہ حکومت کے پاس ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت 69,000 روپے کی پوری مانگ کو قبول نہیں کرتی ہے تو بھی تنخواہ میں قابل احترام اضافہ ضرور ہوگا۔