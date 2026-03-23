گھریلو گیس سلنڈروں میں گیس تخفیف کرنے کے منصوبے پر غور، جانئے 14 کے بجائے اب کتنے کلو کا ملے گا سلنڈر
Published : March 23, 2026 at 3:56 PM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور کشیدگی کی گرمی اب بھارتی کچن تک پہنچ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ نے تیل اور گیس کی عالمی سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بھارت، جو اپنی ایل پی جی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، اس وقت سپلائی کے شدید بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اس صورت حال کے جواب میں، بھارتی حکومت اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں گھریلو گیس سلنڈروں کا وزن کم کرنے کے لیے ایک بڑے منصوبے پر غور کر رہی ہیں۔
14.2 کلو گرام کو 10 کلو گیس سے بدلنے کی تجویز
اکنامک ٹائمز (ای ٹی) کی ایک رپورٹ کے مطابق، حکومت اس وقت استعمال ہونے والے 14.2 کلوگرام معیاری سلنڈر کی گیس کی گنجائش کو کم کر کے 10 کلوگرام کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس اسٹریٹجک اقدام کا بنیادی مقصد محدود دستیاب اسٹاک کے باوجود زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے لیے گیس تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اگر لاگو کیا گیا تو سلنڈر کی قیمت بھی متناسب طور پر کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر، اگر 14.2 کلوگرام کے سلنڈر کی قیمت 913 روپئے ہے تو 10 کلوگرام کے سلنڈر کی قیمت تقریباً 643 روپئے ہو سکتی ہے۔ گاہک کی الجھن سے بچنے کے لیے، ان سلنڈروں پر خصوصی اسٹیکرز یا مختلف رنگ کی مہر لگا دی جائے گی۔
بحران کیوں گہرا ہوا؟
بھارت کی تقریباً 90 فیصد گیس کی درآمد آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، جو موجودہ جنگی علاقے کے بہت قریب ہے۔ جنگ کی وجہ سے اس سمندری راستے سے جہاز رانی میں خلل پڑا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ ہفتے بھارت میں صرف 92,700 ٹن گیس پہنچی، جو صرف ایک دن کے لیے ملک کی کھپت کے برابر ہے۔ اسٹاک تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور نئی کھیپوں کی آمد غیر یقینی ہے۔
بکنگ اور سپلائی کے نئے اصول
۔وزارت پٹرولیم نے سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی کئی سخت اقدامات کیے ہیں:
۔ری فل گیپ: دو سلنڈروں کی بکنگ کے درمیان کم از کم وقت 21 دن سے بڑھا کر 25 دن کر دیا گیا ہے۔
۔قیمت میں اضافہ: گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں حال ہی میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
۔گھریلو ترجیح: گھریلو صارفین کو تجارتی شعبے پر ترجیح دی جا رہی ہے۔
تیل کمپنیوں نے اس تبدیلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وزن میں اچانک کمی عوامی الجھن اور غصے کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ مزید برآں، بوٹلنگ پلانٹس میں مشینوں کو 10 کلوگرام تک ریکیلیبریٹ کرنا ایک بڑا تکنیکی چیلنج ہوگا۔
حکومت کا اس وقت بنیادی ہدف ہر قیمت پر گیس اسٹاک کی پوری طرح سے ختم ہونے کی صورتحال سے بچنا ہے۔ آنے والے دن ہندوستان کی توانائی کے لئے بہی اہم ہوں گے۔