خوشخبری! دسویں جماعت کامیاب طلبا کے خواب ہوں گے پورے، آر بی آئی نے بمپر نوکریوں کا کیا اعلان، مکمل تفصیلات جانیں یہاں
RBI نے آفس اٹینڈنٹ کے 572 عہدوں کے لیے بھرتی مہم کا اعلان کیا ہے، جو سرکاری ملازمتوں کے خواہاں امیدواروں کے لیے اہم ہے۔
Published : January 19, 2026 at 1:59 PM IST
حیدرآباد: سرکاری ملازمتوں کے لیے تیاری کرنے والے دسویں جماعت کے پاس آؤٹ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے 2026 آفس اٹینڈنٹ بھرتی کے تحت کل 572 آفس اٹینڈنٹ کے عہدوں پر بھرتی کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ یہ بھرتی مہم ملک کے سب سے باوقار ادارے، آر بی آئی میں سرکاری ملازمت کے خواہاں امیدواروں کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ دلچسپی رکھنے والے اور اہل امیدوار آر بی آئی کی سرکاری ویب سائٹ rbi.org.in پر جا کر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔
درخواست کا عمل شروع ہوتا ہے؛ یہاں اہم تاریخیں ہیں
آر بی آئی آفس اٹینڈنٹ بھرتی 2026 کے لیے آن لائن درخواست کا عمل 15 جنوری 2026 سے شروع ہو گیا ہے۔
درخواست کی آخری تاریخ: فروری 4، 2026
درخواست کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ: فروری 4، 2026
امتحان کی تاریخیں: 28 فروری تا 1 مارچ 2026
امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آخری تاریخ کا انتظار نہ کریں اور اپنی درخواست وقت پر مکمل کریں۔
آر بی آئی آفس اٹینڈنٹ 2026 کے لیے آن لائن درخواست کیسے دیں
سب سے پہلے، RBI کی سرکاری ویب سائٹ rbi.org.in پر جائیں۔
ہوم پیج پر "خالی جگہیں" سیکشن پر کلک کریں۔
پھر آر بی آئی آفس اٹینڈنٹ ریکروٹمنٹ 2026 لنک پر جائیں۔
اپنے رجسٹریشن نمبر اور پاس ورڈ کے ساتھ لاگ ان کریں۔
مکمل طور پر، درخواست فارم کو احتیاط سے پُر کریں۔
مقررہ درخواست کی فیس ادا کریں۔
آخر میں، درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ محفوظ رکھیں۔
تعلیمی قابلیت اور عمر کی حد
آر بی آئی آفس اٹینڈنٹ کے عہدے کے لیے درخواست دینے کے لیے، ایک امیدوار کا تسلیم شدہ بورڈ سے 10 ویں جماعت پاس ہونا ضروری ہے۔ اس بھرتی کی خاص بات یہ ہے کہ گریجویٹ یا اس سے زیادہ قابلیت کے حامل امیدوار اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔
عمر کی حد
کم از کم عمر: 18 سال
زیادہ سے زیادہ عمر: 25 سال
ریزروڈ زمروں (SC/ST/OBC/PwBD) کے امیدواروں کو حکومتی قوانین کے مطابق عمر میں چھوٹ دی جائے گی۔
572 آسامیوں پر تقرریاں کی جائیں گی۔
اس بھرتی کے تحت کل 572 آسامیاں پُر کی جائیں گی۔ یہ آسامیاں پورے ملک میں آر بی آئی کے مختلف دفاتر میں پُر کی جائیں گی، بشمول:
احمد آباد
بھوپال
کولکتہ
ممبئی
گوہاٹی
پٹنہ
اور ملک بھر کے دیگر بڑے شہروں اور ریاستوں میں۔
امیدوار آر بی آئی کی سرکاری ویب سائٹ پر ریاست کے لحاظ سے اور دفتر کے لحاظ سے خالی آسامیاں دیکھ سکتے ہیں۔
امتحان اور انتخاب کا عمل
امیدواروں کا انتخاب آن لائن امتحان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ امتحان میں عمومی علم، ریاضی، استدلال، اور ہندی/انگریزی زبان سے متعلق سوالات شامل ہوں گے۔ امتحان کے لیے تفصیلی نصاب اور امتحان کا نمونہ نوٹیفکیشن میں فراہم کیا گیا ہے۔
یہ بھرتی کیوں خاص ہے؟
RBI آفس اٹینڈنٹ بھرتی 2026 خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جو محدود تعلیمی قابلیت کے باوجود ایک مستقل، محفوظ اور باعزت سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں۔ بہترین تنخواہ، مراعات، اور ملازمت کا استحکام اسے مزید پرکشش بناتا ہے۔