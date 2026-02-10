منی لانڈرنگ کیس: ای ڈی کی ٹینا امبانی کو دوبارہ سمن جاری کرنے کی تیاری، نیویارک لگژری فلیٹ سودے کی جانچ تیز
68 سالہ ٹینا امبانی، جو ماضی میں فلمی اداکارہ رہ چکی ہیں، کو پیر کے روز دہلی میں ای ڈی کے سامنے بیان ریکارڈکرانا تھا-
Published : February 10, 2026 at 1:21 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں جلد ہی ٹینا امبانی، جو ریلائنس گروپ کے چیئرمین انل امبانی کی اہلیہ ہیں، کو دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے سمن جاری کرنے والی ہے۔ حکام کے مطابق ٹینا امبانی مقررہ تاریخ پر ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئیں، جس کے بعد اب انہیں دوبارہ طلب کیا جائے گا۔
68 سالہ ٹینا امبانی، جو ماضی میں فلمی اداکارہ رہ چکی ہیں، کو پیر کے روز دہلی میں ای ڈی کے سامنے بیان ریکارڈ کرانا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہو سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کا بیان منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت ریکارڈ کیا جانا ہے۔ اس معاملے پر ریلائنس گروپ کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ای ڈی کی یہ پوچھ گچھ نیویارک کے منہٹن میں واقع ایک لگژری کنڈومینیم کی خریداری سے جڑے مبینہ منی ٹریل کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل انل امبانی سے بھی گزشتہ برس اسی تفتیش کے تحت ایک مرتبہ پوچھ گچھ کی جا چکی ہے، جو ریلائنس گروپ کی مختلف کمپنیوں اور ان کے بینک قرضوں سے متعلق معاملات سے جڑی ہے۔
ای ڈی نے حال ہی میں اس کیس میں ریلائنس کمیونیکیشن (آر کوم) کے سابق صدر پنیت گرگ کو گرفتار کیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نیویارک کی اس جائیداد کو 2023 میں آر کام کے کارپوریٹ انسولونسی ریزولیوشن پروسیس (سی آئی آر پی) کے دوران مبینہ طور پر دھوکہ دہی کے ذریعے فروخت کیا گیا۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ یہ فروخت ریزولیوشن پروفیشنل کی اجازت اور علم کے بغیر کی گئی، جس کی اطلاع بعد میں 2025 میں اسٹاک ایکسچینج کو دی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: اچھی خبر! نقد جمع کرنے اور جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری کے لیے پین کارڈ کی حد میں اضافہ؛ یہاں نئی حد دیکھیں
ای ڈی کے مطابق 8.3 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 69.55 کروڑ روپے) کی فروختی رقم کو ایک جعلی سرمایہ کاری کے انتظام کے تحت دبئی میں قائم ایک ایسی کمپنی کو منتقل کیا گیا، جس کا کنٹرول پاکستان سے منسلک ایک فرد کے پاس بتایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ای ڈی نے انل دیروبائی امبانی گروپ کے خلاف مبینہ بینک فراڈ اور مالی بے ضابطگیوں کے متعدد معاملات کی جانچ کے لیے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس جانچ کے دوران اب تک تقریباً 12 ہزار کروڑ روپے مالیت کے اثاثے منسلک کیے جا چکے ہیں اور ریلائنس گروپ کی کمپنیوں کے خلاف تین ای سی آئی آر بھی درج کی جا چکی ہیں۔