ای ڈی کا انیل امبانی کو نیا سمن، ٹینا امبانی نے بھی پیشی مؤخر کی
ای ڈی انیل امبانی اور ٹینا امبانی سے انسدادِ منی لانڈرنگ قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت الگ الگ بیانات ریکارڈ کرنا چاہتی ہے۔
Published : February 19, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ریلائنس گروپ کے چیئرمین انیل امبانی کو 26 فروری کو پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ طلب کیا ہے، کیونکہ وہ اس ہفتے طے شدہ پیشی پر حاضر نہیں ہوئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کی اہلیہ اور سابق اداکارہ ٹینا امبانی نے بھی 10 اور 17 فروری کی پیشیوں کے لیے التوا کی درخواست دی تھی اور اب تک ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئیں۔
ای ڈی دونوں سے انسدادِ منی لانڈرنگ قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت الگ الگ بیانات ریکارڈ کرنا چاہتی ہے۔ انیل امبانی اگست 2025 میں ایک مرتبہ ای ڈی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹینا امبانی کو نیویارک کے علاقے مین ہیٹن میں واقع ایک لگژری کنڈومینیم کی خریداری سے جڑے مبینہ مالی لین دین کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے۔ ای ڈی نے حال ہی میں ریلائنس کمیونیکیشنز کے سابق صدر پنیت گرگ کو بھی اسی کیس میں گرفتار کیا تھا۔
ای ڈی کے مطابق مذکورہ نیویارک پراپرٹی کو 2023 میں آرکام کے کارپوریٹ انسالونسی ریزولوشن پراسس کے دوران مبینہ طور پر ’’دھوکہ دہی‘‘ سے فروخت کیا گیا۔ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ 8.3 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 69.55 کروڑ روپے) کی فروخت رقم امریکہ سے دبئی میں قائم ایک کمپنی کو مبینہ فرضی سرمایہ کاری کے معاہدے کے تحت منتقل کی گئی، جس کا تعلق ایک پاکستان سے منسلک فرد سے بتایا گیا ہے، اور یہ سب ریزولوشن پروفیشنل کی اجازت کے بغیر ہوا۔
سپریم کورٹ کی ہدایت پر ای ڈی نے انیل دھیر وبھائی امبانی گروپ کے خلاف مبینہ بینک فراڈ اور مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) بھی تشکیل دی ہے۔ ایجنسی اب تک تقریباً 12 ہزار کروڑ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کر چکی ہے اور ریلائنس گروپ کی کمپنیوں کے خلاف تین ای سی آئی آر درج کیے جا چکے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا انیل اور ٹینا امبانی آئندہ تاریخ پر ای ڈی کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اور تحقیقات کس سمت آگے بڑھتی ہیں۔