طالب علموں سے فراڈ: ای ڈی نے 'فیٹ جی' اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی
ای ڈی تحقیقات میں انکشاف ہواکہ فیٹ جی نے مئی 2024 سے فروری 2025 کے درمیان ملک بھر میں اپنے 32 سینٹرز اچانک بند کردیئے۔
Published : October 16, 2026 at 4:18 PM IST
لکھنؤ : بھارت کے مرکزی تفتیشی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے لکھنؤ زونل آفس نے طلبہ کی فیسوں میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد اور منی لانڈرنگ کے الزام میں معروف کوچنگ انسٹی ٹیوٹ 'فیٹ جی لمیٹڈ' (FIITJEE Limited) اور اس کے ڈائریکٹرز دنیش کمار گوئل اور مونیلا گوئل کے خلاف غازی آباد کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں باقاعدہ چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔
جمعرات کے روز دائر کی گئی اس چارج شیٹ میں ای ڈی نے ملزمان کو کڑی سزا دینے کے ساتھ ساتھ دورانِ تفتیش ضبط اور عارضی طور پر قرق کیے گئے 71.88 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں کی مستقل ضبطی کی باقاعدہ درخواست کی ہے۔ ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی یہ تحقیقات اتر پردیش کے نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا سمیت مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں درج چار پولیس ایف آئی آرز کی بنیاد پر شروع کیں۔ یہ مقدمات بی این ایس اور تعزیراتِ ہند کی دفعات 406 (امانت میں خیانت)، 420 (دھوکہ دہی)، 120 بی (مجرمانہ سازش) اور 34 کے تحت درج کیے گئے تھے۔
تفتیشی رپورٹ کے مطابق، فیٹ جی نے انجینئرنگ کے داخلہ امتحان (JEE) کی دو سے چار سالہ کوچنگ کی مکمل تکمیل کی یقین دہانی کروا کر فی طالبعلم 2.8 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے تک پیشگی فیس وصول کی۔ تاہم، ادارے نے فیکلٹی ممبران کو مہینوں تک تنخواہیں ادا نہیں کیں، جس کے نتیجے میں اساتذہ نوکریاں چھوڑ کر چلے گئے اور ملک بھر میں متعدد سینٹرز بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک بند کر دیے گئے۔ نوئیڈا پولیس بھی اس معاملے میں تقریباً 300 متاثرہ والدین اور طلبہ، کوچنگ آپریٹرز کے بیانات اور فیس کی رسیدوں کی بنیاد پر پہلے ہی عدالت میں چارج شیٹ پیش کر چکی ہے۔
ای ڈی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ فیٹ جی نے مئی 2024 سے فروری 2025 کے درمیان ملک بھر میں اپنے 32 سینٹرز اچانک بند کیے، جس سے فیسیں ادا کرنے والے 14,411 طلبا کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ مزید سنگین بات یہ سامنے آئی کہ انتظامیہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کلاسز چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مارچ 2029 تک جاری رہنے والے پروگرامز کے لیے نئے طلبہ کے داخلے اور فیسیں وصول کرتی رہی۔ ای ڈی کے مطابق، طلبہ سے دھوکے سے وصول کی گئی اور خرد برد کی گئی 85.79 کروڑ روپے کی رقم کو باقاعدہ "جرائم کی آمدنی" قرار دیا گیا ہے۔
ایجنسی کے مطابق، ایک طرف جہاں نچلے عملے اور اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھیں اور سینٹرز بند ہو رہے تھے، وہیں دوسری طرف دونوں ڈائریکٹرز اپنے لیے بھاری تنخواہیں نکالتے رہے۔ مالی سال 2022-23 سے اب تک دنیش کمار گوئل اور مونیلا گوئل نے تنخواہ کی مد میں مجموعی طور پر 24.92 کروڑ روپے وصول کیے۔ دنیش کمار گوئل ماہانہ تقریباً 56 لاکھ روپے جبکہ مونیلا گوئل 25 لاکھ روپے سے زائد ماہانہ تنخواہ حاصل کر رہی تھیں۔
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اس سے قبل 24 اپریل 2025 کو ادارے کے 7 مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 10 لاکھ روپے نقد اور 4.86 کروڑ روپے مالیت کے زیورات برآمد کیے گئے تھے، جبکہ 9 اکتوبر 2026 کو 66.92 کروڑ روپے کے اثاثے عارضی طور پر قرق کیے گئے تھے۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ کیس میں مزید کارروائی جاری ہے۔