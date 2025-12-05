ای ڈی نے انیل امبانی پر پھر شکنجہ کسا، دس ہزار 117 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط
ED نے انیل امبانی گروپ کی 10,117 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کی ہیں۔ بینک فراڈ اور پبلک فنڈز کےغلط استعمال کے معاملے میں کارروائی۔
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو کہا کہ اس نے اب تک انیل امبانی کی زیرقیادت ریلائنس گروپ کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے 10,117 کروڑ روپے کے اثاثوں اور جائیدادوں کو عارضی طور پر اٹیچ کیا ہے۔
تازہ ترین کارروائی میں، مالیاتی ادارے نے یس بینک فراڈ کیس میں ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ، ریلائنس کمرشل فائنانس لمیٹڈ، اور ریلائنس امبانی گروپ سے تعلق رکھنے والی 18 سے زیادہ جائیدادیں، فکسڈ ڈپازٹس، بینک بیلنس، اور شیئر ہولڈنگز کو 1,120 کروڑ روپے کی غیر نقل شدہ سرمایہ کاری میں اٹیچ کیا۔
اٹیچ کی گئی جائیدادوں میں ریلائنس انفراسٹرکچر لمیٹڈ کی سات جائیدادیں، ریلائنس پاور لمیٹڈ کی دو جائیدادیں، اور ریلائنس ویلیو سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی نو جائیدادیں شامل ہیں۔ مزید برآں، ریلائنس ویلیو سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، ریلائنس وینچر ایسیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، فائی مینجمنٹ سلوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، آدھار پراپرٹی کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور گیمسا انویسٹمنٹ مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ناموں پر رکھے گئے فکسڈ ڈپازٹس اور غیر نقل شدہ سرمایہ کاری بھی منسلک تھی۔
ای ڈی نے پہلے ہی ریلائنس کمیونیکیشنز لمیٹڈ (آر سی او ایم)، ریلائنس کمرشل فائنانس لمیٹڈ، اور ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ کے بینک فراڈ کے معاملات میں 8,997 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ اس سے گروپ کی اٹیچمنٹ کی کل رقم 10,117 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ ریلائنس امبانی گروپ کی مختلف کمپنیاں، بشمول آر سی او ایم ، آر ایچ ایف ایل کی، آر سی ایف ایل ، آر آئی ایل، اور آر پاؤر، نے دھوکہ دہی سے عوامی فنڈز کا استعمال کیا۔ خاص طور پر، 2017 اور 2019 کے درمیان، یس بینک نے آر ایچ ایف ایل کی میں 2,965 کروڑ روپے اور آر سی ایف ایل میں 2,045 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی، جو دسمبر 2019 تک نان پرفارمنگ اثاثے (این پی ایز) بن گئے۔ آر ایچ ایف ایل کی بقایا رقم 1,353.50 کروڑ روپے اور آر سی ایف ایل کے 4،8 کروڑ روپے تھے۔
ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آر ایچ ایف ایل اور آر سی ایف ایل نے عوامی فنڈز میں 11,000 کروڑ روپے سے زیادہ وصول کیے ہیں۔ مزید برآں، ای ڈی نے آر سی او ایم، انیل امبانی، اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند، 1860، اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، 1988 کے تحت، سی بی آئی کی طرف سے دائر کی گئی ایک ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی۔
ای ڈی کے بیان کے مطابق، آر سی او ایم اور اس کی گروپ کمپنیوں نے 13,600 کروڑ روپے سے زیادہ کے قرضوں کو "ایورگرین" اور 12,600 کروڑ روپے متعلقہ فریقوں کو موڑ دیا۔ اس کے علاوہ، ایف ڈی/ایف ایم میں 1,800 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، جسے بعد میں گروپ کمپنیوں کو بھیج دیا گیا۔
