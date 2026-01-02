لیبر کوڈ کا مسودہ جاری، حکومت نے پی ایف، تنخواہ اور گریجویٹی پر عوامی رائے طلب کی
حکومت نے نئے لیبر کوڈ کا مسودہ جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔
حیدرآباد: سال 2025 مزدور اصلاحات کے لیے ایک اہم سال تھا۔ مرکزی حکومت نے 28 پرانے لیبر قوانین کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ چار نئے لیبر کوڈ نافذ کر دیئے۔ یہ چار کوڈ ہیں اجرت کا ضابطہ (2019)، صنعتی تعلقات کا کوڈ (2020)، سماجی تحفظ کا ضابطہ (2020)، اور پیشہ ورانہ حفاظت، صحت، اور کام کے حالات کا کوڈ (2020)۔ ان تمام لیبر کوڈز کو 21 نومبر 2025 سے نافذ العمل تصور کیا جاتا ہے اور نئے سال 2026 میں مکمل طور پر نافذ ہونے کا امکان ہے۔
ڈرافٹ رولز جاری، عوام سے تجاویز طلب
31 دسمبر 2025 کو وزارت محنت اور روزگار نے ان چار لیبر کوڈز کے تحت مسودہ قوانین کو پہلے سے شائع کیا۔ وزارت نے مسودہ نوٹیفکیشن کے اجراء کی تاریخ سے 30 سے 45 دنوں کے اندر ملازمین، آجروں (امپلائر) اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے تجاویز اور اعتراضات طلب کیے ہیں۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد حتمی قوانین کا اعلان کیا جائے گا۔
تنخواہوں کا حساب کتاب کس طرح کیا جائے گا؟
ڈرافٹ سینٹرل رولز 2025 کے مطابق کم از کم اجرت پہلے روزانہ کی بنیاد پر طے کی جائے گی۔ اس کے بعد معیاری فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے اسے فی گھنٹہ اور ماہانہ اجرت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اجرت ایک اوسط کام کرنے والے خاندان کی ضروریات کو مدنظر رکھے گی — خوراک، کپڑے، مکان کا کرایہ، ایندھن، بجلی، تعلیم، طبی دیکھ بھال، اور دیگر بنیادی اخراجات۔ اہم بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت قومی کم از کم اجرت مقرر کرے گی، اور ریاستیں اس سے کم شرح مقرر نہیں کر سکیں گی۔
کام کے اوقات اور رات کی شفٹیں
ڈرافٹ رولز میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کام کرنے کی تجویز ہے۔ اجرت کا حساب آٹھ گھنٹے کی شفٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ رات کی شفٹوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے الگ الگ اجرت کے حساب کتاب کے اصول بنائے گئے ہیں۔ خواتین ملازمین کو ان کی رضامندی اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ رات کی شفٹوں میں کام کرنے کی اجازت ہے۔
بروقت تنخواہ اور کٹوتیوں کی حدود
نئے لیبر کوڈ کے تحت تنخواہوں کی بروقت ادائیگی لازمی ہو گی۔ تنخواہوں سے زیادہ سے زیادہ کٹوتی کی اجازت 50 فیصد ہوگی۔ بنیادی تنخواہ، ڈی اے، اور دیگر الاؤنسز کل تنخواہ کا کم از کم 50 فیصد ہونا چاہیے۔ اگر الاؤنسز مقررہ حد سے زیادہ ہوں تو اضافی رقم خود بخود تنخواہ میں شامل ہو جائے گی۔
گریجویٹی اور فکسڈ ٹرم ملازمین کے لیے ریلیف
گریچیوٹی کے لیے اب پانچ سال کی سروس درکار نہیں ہوگی۔ ایک سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد بھی گریجویٹی کے اہل ہوں گے۔ یہ فائدہ مقررہ مدت اور کنٹریکٹ ملازمین دونوں کو دیا جائے گا۔ گگ اور پلیٹ فارم ملازمین کو بھی پہلی بار سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا جائے گا، جس سے وہ پی ایف، پنشن اور انشورنس جیسے فوائد تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔
