بھارت پر 500 فیصد ٹیرف کا خطرہ! ٹرمپ انتظامیہ نے بل کو ہری جھنڈی دکھا دی
ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت، چین اور برازیل پر 500 فیصد ٹیرف لگانے کا بل متعارف کرایا ہے۔ یہ بل بھارت پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔
Published : January 8, 2026 at 2:38 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر جارحانہ موقف اپنایا ہے۔ وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائی کے بعد ٹرمپ اب بھارت، برازیل اور چین پر ٹیکس بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان تینوں ممالک پر 500 فیصد تک ٹیرف لگانے کا بل متعارف کرایا ہے۔
ٹیرف کی موجودہ حیثیت
امریکہ اس وقت ہندوستان کو برآمد کی جانے والی کچھ اشیا پر 50 فیصد ٹیرف لگاتا ہے۔ نئے بل کی منظوری کے بعد یہ ٹیرف بڑھ کر 500 فیصد ہو جائے گا۔ اس سے تینوں ممالک کو امریکی برآمدات پر شدید اثر پڑنے کا امکان ہے۔
روس سے تیل کی خریداری کے انتظامات
امریکی رکن کانگریس لنڈسے گراہم نے کہا کہ یہ بل روس پر پابندیاں عائد کرنے والے بل کا حصہ ہے۔ اس بل کے تحت روس سے سستے خام تیل کی خریداری پر بھارت، چین اور برازیل کو سزا دینے کے لیے زیادہ ٹیرف لگائے جائیں گے۔
لنڈسے کے مطابق "یہ ممالک روس سے کم قیمت پر تیل خرید کر پوتن کی جنگی مشین کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ نے انہیں سزا دینے کے لیے یہ بل تجویز کیا ہے۔"
لنڈسے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا
لنڈسے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کئی اہم ملاقاتوں کے بعد صدر ٹرمپ نے روس پر پابندیاں لگانے کے اس بل کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس بل کا مقصد ان ممالک کو سزا دینا ہے جو روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہندوستان، چین اور برازیل پر خاصا اثر پڑ سکتا ہے۔
بل کو امریکی کانگریس کی منظوری ضروری
اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بل کی منظوری دے دی ہے لیکن اسے امریکی کانگریس میں منظور ہونا باقی ہے۔ بل پر اگلے ہفتے ووٹنگ متوقع ہے۔ اگر کانگریس اسے منظور کر لیتی ہے تو تینوں ممالک کو امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات پر اہم اقتصادی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ممکنہ اثر
ماہرین کا کہنا ہے کہ 500 فیصد ٹیرف کے نفاذ سے تینوں ممالک کو امریکی برآمدات کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہو گا۔ اس سے تجارتی خسارہ بڑھ سکتا ہے اور بہت سی صنعتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
