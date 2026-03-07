رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ، کمرشیل سلنڈر 115 روپے مہنگا
گیس مہنگی ہونے کا براہ راست اثر باورچی خانے کے بجٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں اور ریستورانوں پر بھی پڑے گا۔
گیس کی قیمتوں میں اضافہ (ANI)
Published : March 7, 2026 at 6:53 AM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ کے بحران کے بیچ مہنگائی نے زور اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، وہیں کمرشل سلنڈر کی قیمت 115 روپے بڑھ گئی ہے۔ نئی شرحیں آج سے لاگو کر دی گئی ہیں اور انہیں انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی) کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔
The price of a 14.2-kg domestic LPG cylinder has been increased by Rs 60. In Delhi, 14.2-Kg Domestic LPG Cylinder prices increased from Rs 853 to Rs 913. New rate will be effective from March 7: Sources pic.twitter.com/Mxh7QeIyfl— ANI (@ANI) March 6, 2026
