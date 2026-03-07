ETV Bharat / business

رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ، کمرشیل سلنڈر 115 روپے مہنگا

گیس مہنگی ہونے کا براہ راست اثر باورچی خانے کے بجٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں اور ریستورانوں پر بھی پڑے گا۔

گیس کی قیمتوں میں اضافہ
گیس کی قیمتوں میں اضافہ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 7, 2026 at 6:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مشرق وسطیٰ کے بحران کے بیچ مہنگائی نے زور اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، وہیں کمرشل سلنڈر کی قیمت 115 روپے بڑھ گئی ہے۔ نئی شرحیں آج سے لاگو کر دی گئی ہیں اور انہیں انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی) کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔

خبر اپڈیٹ کی جا رہی ہے۔۔۔۔۔

TAGGED:

COMMERCIAL CYLINDER
DOMESTIC LPG PRICE HIKED
گیس کی قیمتوں میں اضافہ
رسوئی اور کمرشیل سلنڈر کے دام
LPG PRICE HIKED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.