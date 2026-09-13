کیا آپ زوماٹو سے کھانا آرڈر کرتے ہیں؟ کیش آن ڈیلیوری کا انتخاب کرنے پر لگے گا اضافی چارج، نئے اصول جانیں
کمپنی نے یہ قدم ادائیگی کے طریقوں سے پیسہ کمانے اور مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مسابقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔
Published : September 13, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ آن لائن کھانا آرڈر کرنے اور کھانے کے بعد نقد ادائیگی کرنے کے لیے مشہور ایپ زوماٹو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ زوماٹو نے اب ڈیلیوری پر نقد رقم کا انتخاب کرنے والے صارفین سے 5 روپئے سے 20 روپئے تک اضافی پے آن ڈلیوری فیس وصول کرنا شروع کر دی ہے۔
کمپنی نے یہ قدم ادائیگی کے طریقوں کو منیٹائز کرنے اور مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے مسابقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔
یہ چارج الگ سے نظر آئے گا
زوماٹو ایپ پر آرڈر کرتے وقت یہ چارج بل کی تفصیلات میں الگ سے نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی متعدد رپورٹس اور اسکرین شاٹس کے مطابق، یہ چارج عام طور پر 5 روپے ہے۔ تاہم، حالات اور علاقوں پر منحصر ہے، کچھ صارفین 7 روپئے اور زیادہ سے زیادہ 20 روپئے ادا کر رہے ہیں۔
آن لائن ادائیگی کرنے والوں کے لیے ایک بڑا ریلیف
وہ صارفین جو اپنے آرڈر کی بکنگ کے وقت آن لائن ادائیگی (جیسے یو پی آئی، کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈز، یا نیٹ بینکنگ) کرتے ہیں ان سے یہ اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ چارج صرف نقد ادائیگی کرنے والوں پر لاگو ہوتا ہے۔
یہ نئی فیس پلیٹ فارم فیس، ریسٹورنٹ پیکیجنگ چارج، اور جی ایس ٹی سے الگ ہے جو پہلے سے زوماٹو کے ذریعے وصول کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیش آن ڈیلیوری کا انتخاب کرنے کے نتیجے میں تھوڑا زیادہ بل آئے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ زوماٹو نے بھی حال ہی میں اپنی پلیٹ فارم فیس 14.99 روپئے فی آرڈر تک بڑھا دی ہے۔
مارکیٹ میں مسابقت بڑھ رہی ہے
زوماٹو روزانہ تقریباً 2.3 سے 2.5 ملین کھانے کے آرڈر فراہم کرتا ہے۔ تاہم، اب نئے کھلاڑی مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔رپیڈو کی "آنلی" ایپ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جبکہ "ایٹ ان " فلپ کارٹ نامی اپنی فوڈ ڈیلیوری سروس کی بھی ٹیسٹ کر رہا ہے۔ زوماٹو کے اہم مدمقابل،سویگی نے ابھی تک اس طرح کی کوئی نقد رقم ڈیلیوری چارجز متعارف نہیں کرائی ہے۔
منافع کو بڑھانے کی کوشش میں زوماٹو نے اگست میں اپنے آپریشنز کی تنظیم نو کی، تقریباً 250 ملازمین کو فارغ کیا۔ حیدرآباد میں کسٹمر کیئر سنٹر کو بند کر دیا گیا اور تمام کارروائیوں کو گڑگاؤں منتقل کر دیا گیا۔