کیا آپ کے پاس 2000 روپے کے نوٹ ہیں؟ آر بی آئی نے ایک تازہ اپڈیٹ جاری کیا، جانئے کیا ہے اپڈیٹ
آر بی آئی نے کہا کہ 2000 روپے کے نوٹ اب بھی درست ہیں،انہیں بینکوں اور ایشو آفسز میں جمع یاتبادلہ کیا جا سکتا ہے۔
Published : January 5, 2026 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: آر بی آئی نے 2000 روپے کے نوٹوں سے متعلق تازہ ترین معلومات شیئر کی ہیں۔ جبکہ ان نوٹوں کو تین سال قبل بتدریج واپس لینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن کچھ ابھی بھی گردش میں ہیں۔ آر بی آئی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، ان نوٹوں کا صرف ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ابھی بھی گردش میں ہے۔
مرکزی بینک نے کہا کہ جب 19 مئی 2023 کو 2,000 روپئے کے نوٹوں کی واپسی کا اعلان کیا گیا تو ان کی کل قیمت تقریباً 3.56 لاکھ کروڑ روپئے تھی۔ 31 دسمبر 2025 تک یہ تعداد گھٹ کر صرف 5,669 کروڑ رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مئی 2023 سے تقریباً 98 فیصد نوٹ آر بی آئی کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ تاہم، کچھ نوٹ اب بھی افراد کے پاس ہیں یا پھر گردش میں ہیں۔
آر بی آئی نے واضح کیا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ اب بھی قانونی ٹینڈر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نوٹ ہیں انہیں کسی قانونی نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم، ان نوٹوں کو کسی بینک یا آر بی آئی کے ایشو آفس میں واپس کرنا ضروری ہے۔
آر بی آئی نے 2,000 روپئے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے یا جمع کرنے کے عمل سے متعلق واضح رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ملک بھر میں بینکوں کی شاخوں میں نوٹ جمع کرنے یا تبدیل کرنے کی سہولت 7 اکتوبر 2023 کو ختم ہوگئی۔ 9 اکتوبر 2023 سے، افراد یہ نوٹ اپنے بینک کھاتوں میں آر بی آئی کے 19 جاری دفاتر میں جمع کر سکیں گے۔ مزید برآں آر بی آئی کے ایشو دفاتر میں براہ راست نوٹوں کا تبادلہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔
مزید برآں افراد اپنے 2,000 روپے کے نوٹ کسی بھی پوسٹ آفس سے آر بی آئی کے ایشو آفس کو انڈیا پوسٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، تاکہ رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ ملک بھر میں آر بی آئی کے اجراء کے دفاتر احمد آباد، بنگلورو، بیلا پور، بھوپال، بھونیشور، چندی گڑھ، چنئی، گوہاٹی، حیدرآباد، جے پور، جموں، کانپور، کولکتہ، لکھنؤ، ممبئی، ناگپور، نئی دہلی، پٹنہ، اور ترواننت پورم میں واقع ہیں۔
2000 روپے کے نوٹوں کو آہستہ آہستہ آر بی آئی کو واپس کرنے کا عمل جاری ہے۔ عوام کے ارکان کو بینکوں یا آر بی آئی کے جاری کردہ دفاتر کے ذریعے آسانی سے نوٹ جمع کرانے یا تبدیل کرنے کی سہولت فراہم کی جارہی ہے۔