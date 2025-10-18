دیوالی آفر: BSNL کی 4G سروس ایک ماہ کے لیے مفت ہے، فوائد حاصل کرنے کا طریقہ یہاں ہے
بی ایس این ایل کی دیوالی پیشکش کے تحت، نئےصارفین کو مفت سم کے ساتھ لامحدود وائس کالز 2GBفی دن تیز رفتار ڈیٹا حاصل ہوگا۔
Published : October 18, 2025 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: دیوالی کے موقع پر سرکاری ٹیلی کام کمپنی بھارت سنچار نگم لمیٹڈ بی ایس این ایل نے نئے صارفین کو مفت 4G سروس کی پیشکش کی ہے۔ یہ مفت سروس ایک ماہ کے لیے کارآمد ہوگی۔ کمپنی یہ پیشکش صارفین کو چوتھی نسل کی خدمات کی طرف راغب کرنے اور اپنی مارکیٹ شیئر بڑھانے کے لیے دے رہی ہے۔
بی ایس این ایل نے چند ماہ قبل ہی اپنی 4 جی سروس شروع کی تھی۔ نئی پیشکش کے بارے میں، کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ نئے صارفین سے 15 اکتوبر سے 15 نومبر کے درمیان 4G سروس کے لیے ₹1 کی ٹوکن فیس وصول کرے گی۔ دیوالی کا جشن منانے کے لیے، کمپنی نے نئے صارفین کو 4G موبائل سروسز کی پیشکش کی ہے جس کی ٹوکن فیس صرف ₹1 ایک ماہ کی مدت کے لیے ہے، بغیر کسی اضافی قیمت کے۔ یہ دیوالی بونانزا 15 اکتوبر 2025 سے 15 نومبر 2025 تک جاری رہے گا۔
اس سے پہلے، اگست میں بی ایس این ایل نے اسی طرح کی ایک پیشکش شروع کی تھی، جس نے کمپنی کو اپنے مارکیٹ شیئر کو بڑھانے اور نئے صارفین کے اضافے کے معاملے میں بھرتی ایئرٹیل کو پیچھے چھوڑنے میں مدد کی۔ 1.38 لاکھ سے زیادہ موبائل صارفین کے اضافے کے ساتھ سرکاری ٹیلی کام کمپنی بی ایس این ایل نے پچھلے مہینے ایئرٹیل کو پیچھے چھوڑ دیا۔
بی ایس این ایل کی موجودہ پیشکش کے تحت نئے صارفین کو لامحدود وائس کالز، 2GB فی دن تیز رفتار ڈیٹا 100 SMS فی دن اور ایک مفت سم ملے گی۔
بی ایس این ایل کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر (سی ایم ڈی) رابرٹ جے روی نے کہا، "دیوالی بونانزا پلان، جس میں پہلے 30 دنوں کے لیے کوئی سروس چارج نہیں ہے - صارفین ، بی ایس این ایل کے مقامی طور پر تیار کردہ 4G نیٹ ورک کا تجربہ کرنے کا ایک قابل فخر موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سروس کا معیار، کوریج اور ، بی ایس این ایل برانڈ کے ساتھ وابستہ اعتماد ہمارے ساتھ 30 دنوں تک مفت رہنے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔