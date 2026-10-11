مظاہروں کی وجہ سے دہلی کی خان مارکیٹ میں بد نظمی، تاجروں نے احتجاج کی الگ جگہ کا مطالبہ کیا
احتجاج کے باعث خان مارکیٹ کے کاروبار میں گزشتہ ایک ہفتے سے پچاس سے سو فیصد تک گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔
Published : October 11, 2026 at 3:30 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے سب سے مشہور اور پریمیم تجارتی علاقوں میں سے ایک خان مارکیٹ میں جاری احتجاج اور سیکورٹی پابندیوں کی وجہ سے کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ سڑکوں کی مسلسل ناکہ بندی اور بھاری سیکورٹی تعیناتی نے علاقے میں گاہکوں کی آمدورفت کو عملی طور پر روک دیا ہے، جس سے مقامی دکانداروں اور تاجروں کو اپنی روزی روٹی کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔
کاروبار میں 50 سے 100 فیصد تک گراوٹ
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، خان مارکیٹ ٹریڈرس ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر برج گوپال کھوسلہ نے مارکیٹ کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے خان مارکیٹ میں کاروبار میں 50 سے 100 فیصد تک بڑے پیمانے پر کمی دیکھی گئی ہے۔ سڑکوں کی بندش اور رکاوٹیں صارفین کو علاقے میں آنے سے روک رہی ہیں۔ مرکزی بازار اور پارکنگ ایریا مکمل طور پر خالی نظر آتے ہیں، جس سے روزانہ کی کارروائیاں مکمل طور پر ٹھپ ہو جاتی ہیں۔
آمدنی کے بغیر بھی، مقررہ اخراجات ہر ماہ لاکھوں میں
تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا کے بعد سے معاشی بے یقینی کا شکار ہیں اور اب ان مظاہروں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دکانیں بند ہونے یا کاروبار نہ ہونے کے باوجود ان کے مقررہ اخراجات وہی رہتے ہیں۔
روہنی جیسے دور دراز علاقوں میں الگ احتجاجی مقام کا مطالبہ
کاروباری تنظیموں کا ماننا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج اور اس کا احترام کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے لیکن اسے عوامی سہولت اور کاروبار کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ خان مارکیٹ ٹریڈرس ایسوسی ایشن اس بحران کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے جلد ہی دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
تاجر مطالبہ کریں گے کہ سیاسی اور سماجی مظاہروں کے لیے روہنی یا کسی اور مضافاتی علاقے میں، لوٹینز دہلی یا مرکزی تجارتی علاقوں سے دور احتجاجی مقام قائم کیا جائے۔ اس سے نہ صرف دارالحکومت میں امن و امان میں بہتری آئے گی بلکہ تاجروں اور عام شہریوں کے ذریعہ معاش کو بھی تحفظ ملے گا۔
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