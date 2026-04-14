کیا آج گیس سلنڈر سستے ہو گئے؟ تیل کمپنیوں نے نئی قیمتیں جاری کر دیں
انڈین آئل، BPCL اور ایچ پی سی ایل نے LPG سلنڈر کی مجودہ قیمتوں کا اعلان کیا ہے، جانیں کیا ہوئی تبدیلی۔
Published : April 14, 2026 at 3:25 PM IST
نئی دہلی: ملک بھر کے لاکھوں رسوئی گیس صارفین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں جیسے انڈین آئل (IOCL)، بھارت پیٹرولیم (BPCL) اور ایچ پی سی ایل نے منگل 14 اپریل کو گھریلو ایل پی جی سلنڈروں کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور حالیہ دنوں میں کیے گئے 60 روپے کے اضافے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ملک کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں سمیت تمام ریاستوں میں قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور قیمتیں
فی الحال، نقل و حمل کے اخراجات اور مقامی ٹیکسوں میں فرق کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں قیمتوں میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ دارالحکومت دہلی میں، 14.2 کلوگرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 913 روپے ہے، جبکہ ممبئی میں، یہ 912.5 روپے میں دستیاب ہے۔ کولکاتہ میں صارفین اس کے لیے 939 روپے ادا کر رہے ہیں، جبکہ چنئی میں صارفین 928.5 روپے ادا کر رہے ہیں۔
دوسری جانب کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ دہلی میں، 19 کلو کا کمرشل سلنڈر 2,078.5 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ رائے پور میں، اس کی قیمت 2,299.5 روپے ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مارچ 2026 میں لاگو 60 روپے کے اضافے کے بعد، مارکیٹ اب استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔
بلیک مارکیٹنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن
دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایل پی جی کی آسان فراہمی کو یقینی بنانے اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے حکومت نے ملک بھر میں سخت موقف اپنایا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 10 اپریل کو ملک بھر میں 3400 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ اس آپریشن کے دوران 214 ایل پی جی ڈیلرشپ کو ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے جبکہ 55 ڈیلرشپ کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔
حکومت نے واضح کیا ہے کہ گھریلو سلنڈروں کی ترسیل معمول کے مطابق جاری ہے۔ ریکارڈ سطح پر کام کرتے ہوئے، 10 اپریل کو ایک ہی دن میں 5.15 ملین سے زیادہ سلنڈر فراہم کیے گئے۔
اجولا اسکیم اور سبسڈی کے فوائد
پردھان منتری اجولا یوجنا (PMUY) کے استفادہ کنندگان کو حکومت کی طرف سے اہم ریلیف ملا ہے۔ اہل صارفین کو فی سلنڈر 300 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے، جو براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں جمع کی جا رہی ہے۔
