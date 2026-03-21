حکومت کی جانب سے ایئر لائنز کو سخت ہدایات، فلائٹس میں مفت میں حاصل کرسکیں گے اپنی مطلوبہ سیٹ
ایئر لائنز کو 60 فیصد سیٹیں مفت فراہم کرنے، ساتھ بیٹھنے اور پالتو جانوروں کے لیے واضح اصول قائم کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔
Published : March 21, 2026 at 6:29 AM IST
نئی دہلی: شہری ہوا بازی کی وزارت، حکومت ہند نے فضائی مسافروں کو اہم راحت فراہم کرتے ہوئے ایئر لائنز کو نئی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ بدھ کو جاری کردہ ان ہدایات کا بنیادی مقصد ہوائی سفر کو مزید قابل رسائی، شفاف اور مسافروں کے لیے دوستانہ بنانا ہے۔
60 فیصد نشستیں مفت رہیں
وزارت نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی فلائٹ میں کل سیٹوں کا کم از کم 60 فیصد مفت مختص کیا جائے۔ اس سے پہلے، بہت سی ایئر لائنز ویب چیک اِن کے دوران تقریباً تمام سیٹوں کے لیے فیس وصول کرتی تھیں، جس سے مسافروں پر اضافی مالی بوجھ پڑتا تھا۔ یہ نیا اصول مسافروں کو بغیر کسی اضافی ادائیگی کے اپنی سیٹ کا انتخاب کرنے کا مناسب موقع فراہم کرے گا۔
ایک ساتھ بیٹھنے کا حق
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی پی این آر پر ٹکٹ بک ہونے کے باوجود خاندان کے افراد یا اکٹھے سفر کرنے والے گروپوں کو الگ الگ سیٹیں تفویض کی گئی تھیں۔ حکومت نے اب واضح کیا ہے کہ ایک ہی PNR پر سفر کرنے والے مسافروں کو ایک ساتھ (ترجیحی طور پر ملحقہ سیٹوں پر) بیٹھنا چاہیے۔
پالتو جانور، کھیلوں کا سامان، اور موسیقی کے آلات
وزارت نے ایئر لائنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ پالتو جانوروں کو لے جانے کے حوالے سے واضح اور شفاف پالیسیوں کو عام کریں۔ مزید برآں، کھلاڑیوں اور موسیقاروں کی سہولت کے لیے کھیلوں کے سامان اور موسیقی کے آلات کی نقل و حمل کے عمل کو آسان اور مسافروں کے لیے موزوں بنایا گیا ہے۔
مسافروں کے حقوق کا فروغ اور شفافیت
حکومت نے پرواز میں تاخیر، منسوخی یا بورڈنگ سے انکار کی صورت میں مسافروں کے حقوق کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایئر لائنز کو اپنے موبائل ایپس، ویب سائٹس اور ہوائی اڈے کے کاؤنٹرز پر مسافروں کے حقوق کی معلومات کو نمایاں طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ معلومات علاقائی زبانوں میں بھی دستیاب ہونی چاہئیں تاکہ ملک کے ہر حصے کے شہری اپنے حقوق کو سمجھ سکیں۔
بڑھتا ہوا ہوا بازی کا شعبہ اور سہولیات
ہندوستان اب دنیا کی تیسری سب سے بڑی گھریلو ایوی ایشن مارکیٹ ہے، جہاں روزانہ 500,000 سے زیادہ مسافر آتے ہیں۔ ہوائی سفر کو شامل کرنے کے لیے، وزارت نے "UDAN" اسکیم کے تحت ہوائی اڈوں پر "اڑان یاتری کیفے" (سستے کھانے)، "فلائی بریری" (مفت کتابیں) اور مفت وائی فائی جیسی سہولیات شروع کی ہیں۔