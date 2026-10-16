ملازمین کی لگے گی لاٹری! مندی کے باوجود 2027 میں تنخواہوں میں اتنے فیصد کا زبردست اضافہ متوقع
عالمی معاشی مندی کے باوجود، 2027 میں بھارت میں تنخواہوں میں اوسطاً 9.1 فیصد اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مکمل رپورٹ پڑھیں۔
Published : October 16, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود، بھارتی افرادی قوت کے لیے انتہائی حوصلہ افزا خبر ہے۔ 2027 میں بھارت میں تنخواہوں میں اوسطاً 9.1 فیصد کا زبردست اضافہ متوقع ہے۔ یہ مثبت پیش گوئی عالمی سطح پر معروف پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرنے والی فرم ''اے اون انڈیا'' کے تازہ ترین 'سالانہ تنخواہ میں اضافہ اور ٹرن اوور سروے 2026-27' میں کی گئی ہے۔
رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہندوستانی مارکیٹ، جاری عالمی ہنگامہ خیزی کے باوجود، غیر معمولی طور پر مستحکم اور لچکدار ہے۔ یہ پیش گوئی 2026 میں ریکارڈ کیے گئے 9 فیصد اوسط اضافے کے تقریباً برابر ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستانی کمپنیاں اپنے ملازمین کے معاوضے کے بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں کر رہیں۔
1,200 سے زائد کمپنیوں کے تجزیے پر مبنی رپورٹ
'اے اون انڈیا' کا یہ سروے بھارت میں معاوضوں سے متعلق سب سے بڑے اور جامع ترین مطالعات میں سے ایک ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری کے لیے، محققین نے 45 مختلف صنعتوں سے تعلق رکھنے والی 1,200 سے زائد کمپنیوں (چھوٹی سے لے کر بڑی تک) کے سرکاری اعداد و شمار کا گہرا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق، بھارت کا کارپوریٹ سیکٹر انتہائی پرامید ہے، جس کی وجہ مضبوط گھریلو کھپت، بڑے پیمانے پر مسلسل سرمایہ کاری، اور برآمدات میں زبردست اضافہ ہے۔ نتیجتاً، اخراجات میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے باوجود، کمپنیاں اپنے باصلاحیت افرادی قوت پر بھاری سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔
وہ شعبے جہاں تنخواہوں میں سب سے زیادہ اضافہ متوقع ہے
کچھ شعبے ایسے ہیں جو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، جن شعبوں میں تنخواہوں میں سب سے زیادہ اضافے کی توقع ہے، وہ یہ ہیں:
نان بینکنگ فنانشل کمپنیاں: اس شعبے سے وابستہ ملازمین کے لیے 2027 کا سال اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ سب سے آگے رہتے ہوئے، این بی ایف سی سیکٹر تنخواہوں میں 10.1 فیصد تک کا نمایاں اضافہ پیش کر سکتا ہے۔
توانائی کا شعبہ: تیز رفتار ترقی کے باعث، بجلی اور توانائی کے شعبے میں 9.9 فیصد اضافے کی توقع ہے۔
رئیل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر: ملک بھر میں جاری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی بدولت، اس شعبے میں 9.8 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
کمپنیاں اب اندھا دھند اخراجات کرنے کے بجائے ایک 'مخصوص اور ہدف پر مبنی حکمت عملی اپنا رہی ہیں۔
رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے، 'اے اون انڈیا' میں ٹیلنٹ سولیوشنز کے پارٹنر اور ریوارڈز کنسلٹنگ لیڈر، روپنک چودھری نے کہا، "تنخواہوں کے بجٹ مستحکم ہونے کی وجہ سے، آجر اب معاوضے کے معاملے میں زیادہ 'مخصوص اور ہدف پر مبنی حکمت عملی' اپنا رہے ہیں۔ مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں، کارکردگی سے ہٹ کر دی جانے والی ایڈجسٹمنٹس میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنیاں اپنی کوششیں مارکیٹ کے معیار کے مطابق تنخواہیں رکھنے، مہارتوں کی کمی کو پورا کرنے اور اہم صلاحیتوں کے حامل ملازمین کو اپنے ساتھ برقرار رکھنے پر مرکوز کر رہی ہیں۔ وہ اب یہ جائزہ لے رہی ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری کہاں سب سے زیادہ کاروباری قدر پیدا کر سکتی ہے۔"
ملازمین کے ملازمت چھوڑنے کی بڑھتی ہوئی شرح اور مصنوعی ذہانت (AI) کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بڑے چیلنجز ہیں۔
رپورٹ میں ہندوستانی کارپوریٹ منظرنامے کو درپیش دو اہم ترین چیلنجوں اور تبدیلیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے:
ملازمتیں تبدیل کرنے کا بڑھتا رجحان: کمپنیوں کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ملازمین کو اپنے ساتھ برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں ملازمین کے ملازمت چھوڑنے کی مجموعی شرح میں اضافہ ہوا ہے—جو 2024 میں 17.1 فیصد اور 2025 میں 16.2 فیصد تھی، اب 2026 میں بڑھ کر 18 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا بڑھتا ہوا غلبہ: کام کی جگہوں پر AI پر مبنی پیداواری ٹولز کا استعمال تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ کمپنیوں میں اے آئی کو اپنانے کی شرح 2025 میں 46.1 فیصد سے بڑھ کر 2026 میں 56 فیصد ہو گئی ہے۔
مزید برآں، 'اے اون انڈیا' کے ایسوسی ایٹ پارٹنر، امیت کمار اوٹوانی نے نئے 'ویج کوڈ' ( اجرت سے متعلق ضوابط) کے حوالے سے آجروں کو اہم مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کمپنیوں کو صرف قانونی تقاضوں کی تعمیل پر ہی توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے مجموعی بجٹ اور افرادی قوت پر پڑنے والے مالی اثرات کا پیشگی جائزہ لینا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنے ملازمین کے ساتھ بات چیت بھی برقرار رکھنی چاہیے۔
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