سونا خریدنے کا صحیح وقت؟ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ 31 ہزار روپے کی کمی۔ جانیں تازہ ترین قیمتیں
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود، سونا اپنی بلند ترین سطح سے 17 فیصد تک نیچے گر گیا ہے۔ جانیں قیمتوں میں کمی کی وجوہات
Published : April 4, 2026 at 11:44 AM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور امریکہ-ایران تنازعہ اپنے پانچویں ہفتے میں داخل ہونے کے باوجود، ہندوستانی بازار میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فی الحال، سونے کی قیمتیں اپنی بلند ترین سطح سے تقریباً 17 فیصد نیچے ٹریڈ کر رہی ہیں۔
جبکہ ہفتہ کو ختم ہونے والے تجارتی ہفتے میں سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، وسیع تر رجحانات اب بھی نیچے کی جانب دباؤ کی نشاندہی کررہے ہیں۔ ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (ایم سی ایکس) پر، سونا 1,49,650 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا جو تقریباً 31,000 روپے فی 10 گرام کی کمی ہے۔ اس سے قبل فی 10 گرام سونے کی قیمت 1,80,779 روپے تھی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں کامیکس سونا 4,679.70 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہا۔
سونے کی چمک کیوں ختم ہو رہی ہے؟
مارکیٹ ماہرین کے مطابق، جنگ اور غیر یقینی صورتحال کے دوران سونے کو عام طور پر ایک "محفوظ پناہ گاہ" (محفوظ سرمایہ کاری) سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر، تنازعہ نے سونے کی قیمتوں کو سہارا دیا تھا۔ تاہم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ خطاب کے بعد مارکیٹ کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ امریکی صدر کے مضبوط موقف نے جنگ بندی کی امیدوں کو ایک دھچکا پہنچایا، اس طرح سرمایہ کاروں میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی۔
مضبوط ڈالر اور خام تیل کا اثر
قیمتوں میں کمی کا ایک بڑا عنصر، ایران-اسرائیل اور امریکہ جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور امریکی ڈالر کا مضبوط ہونا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کے حوالے سے عالمی خدشات کو پھر سے جنم دیا ہے۔ جب ڈالر مضبوط ہوتا ہے، تو دوسری کرنسی رکھنے والوں کے لیے سونا خریدنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی مانگ اور قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔
حالیہ امریکی معاشی اعداد و شمار - خاص طور پر نان فارم پے رولز (این ایف پی) اور روزگار کے مضبوط اعداد و شمار - نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امریکی معیشت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ نتیجتاً، امکان بڑھ گیا ہے کہ یو ایس فیڈرل ریزرو شرح سود کے حوالے سے اپنا متعصبانہ موقف برقرار رکھے گا۔ سود کی بلند شرحیں سونے جیسے غیر پیداواری اثاثوں کی اپیل کو کم کرتی ہیں۔
ماہرین کی پیش گوئی
تکنیکی چارٹس کی بنیاد پر، ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کو 148,000 روپے کی سطح پر مضبوط حمایت حاصل ہو رہی ہے، جبکہ 155,000 روپے پر سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ آنے والے دنوں میں، سونے کی رفتار کا انحصار زیادہ تر امریکی بے روزگاری کے اعداد و شمار، اے ڈی پی روزگار کے اعداد و شمار، اور جغرافیائی سیاسی پیش رفت پر ہوگا۔
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران گولڈ مارکیٹ میں نمایاں اتار چڑھاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔
