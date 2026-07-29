دہلی ہائی کورٹ کا پے ٹی ایم پیمنٹس بینک پر بڑا فیصلہ: مکمل بند کرنے کا حکم جاری
کورٹ نے پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کو بند کرنے اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر لیکویڈیٹر مقرر کرنے کا حتمی حکم جاری کیا۔
Published : July 29, 2026 at 11:39 AM IST
نئی دہلی: پے ٹی ایم (Paytm) پیمنٹس بینک لمیٹڈ (PPBL) کے حوالے سے ایک انتہائی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ قوانین کی مسلسل خلاف ورزی اور ریگولیٹری رہنما خطوط (گائیڈ لائنز) کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے دہلی ہائی کورٹ نے بینک کو مکمل طور پر بند کرنے کا تاریخی حکم جاری کیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے اس سلسلے میں باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے پوری صورتحال واضح کی ہے۔
لائسنس پہلے ہی منسوخ ہو چکا تھا
آر بی آئی (RBI) نے بتایا کہ پے ٹی ایم (Paytm) پیمنٹس بینک کا بینکنگ لائسنس اپریل 2026 میں ہی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مرکزی بینک کے مطابق، پے ٹی ایم (Paytm) پیمنٹس بینک لمیٹڈ (PPBL) مسلسل بینکنگ قوانین کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی سرگرمیاں کھاتہ داروں کے مفادات کے خلاف تھیں۔ لائسنس منسوخ کرنے کے بعد، آر بی آئی نے بینک کو قانونی طور پر ختم کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے 8 جولائی اور 22 جولائی 2026 کو دیے گئے احکامات اسی قانونی عمل کا آخری مرحلہ ہیں۔
ایس بی آئی کے سابق عہدیدار بنے لکوiڈیٹر
دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سابق چیف جنرل مینیجر گری کمار ایم نائر کو پے ٹی ایم (Paytm) پیمنٹس بینک کا آفیشل لکوiڈیٹر (سرکاری امین) مقرر کیا گیا ہے۔ 8 جولائی 2026 سے ہی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اختیارات ختم ہو گئے ہیں اور وہ لکوiڈیٹر کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب بینک کے اثاثوں اور کام کاج سے جڑے تمام فیصلے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 اور کمپنیز ایکٹ، 2013 کے تحت ان کی نگرانی میں مکمل کیے جائیں گے۔
پے ٹی ایم شیئرز اور عام ایپ پر اثر
اس بڑے جھٹکے کے باوجود، شیئر بازار میں پے ٹی ایم (Paytm) کی بنیادی کمپنی ون 97 کمیونیکیشن ('One 97 Communications') کے شیئرز پر مثبت اثر دیکھا گیا۔ کمپنی کا شیئر 1.43 فیصد کے اضافے کے ساتھ 1,308 روپے پر بند ہوا، جس سے اس کا مارکیٹ کیپ 83,815 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔
ڈیجیٹل خدمات پوری طرح محفوظ
راحت کی بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف پے ٹی ایم (Paytm) پیمنٹس بینک کے لیے ہے۔ عام صارفین کے لیے پے ٹی ایم (Paytm) کی عام ایپ پہلے کی طرح کام کرتی رہے گی۔ یو پی آئی (UPI)، موبائل ریچارج اور بلوں کی ادائیگی جیسی ڈیجیٹل خدمات دیگر پارٹنر بینکوں کے تعاون سے پوری طرح محفوظ اور جاری رہیں گی۔