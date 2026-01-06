سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، جنوری میں بڑھے گا مہنگائی الاؤنس، یہاں جانیں کتنے فیصد ہوگا اضافہ
جنوری 2026 میں DA میں اضافہ متوقع ہے، جس کا اثر تنخواہ اور پنشن میں اضافہ کے ساتھ آٹھویں پے کمیشن پر بھی پڑے گا۔
Published : January 6, 2026 at 5:02 PM IST
حیدرآباد: نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز اپنے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال، ڈی اے 58 فیصد ہے، اور اندازہ ہے کہ جنوری 2026 سے اس میں دو فیصد اضافہ ہو سکتا ہے، اس طرح ڈی اے 60 فیصد تک پہنچ جائے گا۔ اس اضافے سے ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن پر براہ راست اثر پڑے گا۔
نومبر کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟
حکومت پنشنرز کے لیے ڈی اے اور ڈی آر (مہنگائی ریلیف) کی شرح سال میں دو بار جنوری اور جولائی میں طے کرتی ہے۔ دسمبر کے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری ہونے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن نومبر کے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس برائے صنعتی کارکنوں (AICPI-IW) کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس بار بھی اضافہ کا امکان ہے۔
اس بار کتنا اضافہ متوقع ہے؟
گزشتہ سال جنوری میں ڈی اے میں دو فیصد اضافہ کرکے 55 فیصد کیا گیا تھا اور جولائی میں مزید تین فیصد اضافے کے بعد یہ 58 فیصد تک پہنچ گیا۔ اس کی بنیاد پر، ملازمین کو توقع ہے کہ جنوری 2026 میں ڈی اے 60 فیصد تک پہنچ جائے گا۔
آٹھویں پے کمیشن سے کیا تعلق ہے؟
آٹھویں پے کمیشن کے پاس اپنی سفارشات پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت ہے۔ اس مدت کے دوران، ڈی اے/ڈی آر ہر چھ ماہ بعد بڑھے گا – جنوری 2026، جولائی 2026، جنوری 2027، اور جولائی 2027 میں۔ اگر ان چار قسطوں میں ڈی اے کا کل اضافہ 8 فیصد کی بجائے 10 فیصد تک پہنچ جاتا ہے، تو فٹمنٹ فیکٹر زیادہ ہو سکتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ نئی تنخواہ، پنشن اور بقایا جات سب زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ لہذا، ڈی اے میں ہر ایک فیصد اضافہ نہ صرف موجودہ ریلیف فراہم کرے گا بلکہ آئندہ پے کمیشن کے فیصلوں میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
