سرکاری ملازمین کی چمکے گی قسمت! آتھویں پے کمیشن سے پہلے تنخواہوں میں زبردست اضافے کا امکان
سرکاری ملازمین کو 8ویں پے کمیشن سے پہلے جولائی 2026 سے ایک اور اضافی تحفہ مل سکتا ہے۔
Published : June 29, 2026 at 2:43 PM IST
نئی دہلی: آنے والے دن مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم راحت لے کر آنے والے ہیں۔ دوسری جانب آٹھویں پے کمیشن کو لاگو کرنے کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہیں۔ ایسے میں ملازمین اگلے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے-ڈی آر) میں اضافے کا بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تازہ رپورٹس اور معاشی اعداد و شمار اس بات کی سختی سے نشاندہی کررہے ہیں کہ حکومت نئے پے کمیشن کے مکمل نفاذ سے قبل ڈی اے میں ایک اور بڑے اضافے کا اعلان کرنے والی ہے۔
جولائی 2026 ہوگا خاص
ضوابط کے تحت، مرکزی حکومت سال میں دو بار ملازمین کے مہنگائی الاؤنس پر نظر ثانی کرتی ہے (جنوری اور جولائی میں)۔ حکومت نے آخری بار جنوری 2026 میں ڈی اے میں دو فیصد اضافہ کیا تھا، جس سے یہ ہندسہ 60 فیصد تک پہنچ گیا۔ اگلے ڈی اے میں اضافہ جولائی 2026 سے ہونا ہے۔ اگرچہ سرکاری اعلان ستمبر یا اکتوبر 2026 کے آس پاس متوقع ہے، لیکن یہ اس اضافے کو یکم جولائی سے مؤثر تسلیم کیا جائے گا۔
ڈی اے میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟
مہنگائی الاؤنس کا تعین کنزیومر پرائس انڈیکس فار انڈسٹریل ورکرز (CPI-IW) کے ماہانہ ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مئی 2026 تک دستیاب ڈیٹا مارکیٹ کے مطابق مہنگائی کا مسلسل دباؤ ہے۔ ماہرین اقتصادیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اس بار ڈی اے میں دو فیصد سے تین فیصد کا اضافہ تقریباً یقینی ہے۔ اگر حکومت تین فیصد اضافے کو منظور کرتی ہے تو مرکزی ملازمین کے لیے کل مہنگائی الاؤنس 60 فیصد سے بڑھ کر 63 فیصد ہو جائے گا۔
پے کمیشن اور ڈی اے کے درمیان کیا تعلق ہے؟
بہت سے ملازمین پش وپیش میں ہیں کہ کیا آٹھویں پے کمیشن کے قیام کے بعد ڈی اے بند ہو جائے گا۔ جواب ہے 'نہیں'۔ درحقیقت، حکومت نے پہلے ہی آٹھواں پے کمیشن تشکیل دیا ہے، اور کمیشن فی الحال ملازمین یونینوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے۔
کمیشن کی حتمی رپورٹ 2027 کے وسط تک متوقع ہے۔ جب تک نیا پے کمیشن مکمل طور پر لاگو نہیں ہو جاتا، ملازمین کو ساتویں پے کمیشن کے موجودہ فریم ورک کے تحت ہر چھ ماہ بعد باقاعدہ مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں اضافہ ملتا رہے گا۔ نئے پے اسکیل کے لاگو ہونے کے بعد، پرانے ڈی اے کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیا جائے گا، اور ڈی اے کا حساب نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نئے پے کمیشن کے لیے ریفرنس کی تاریخ یکم جنوری 2026 ہے۔ لہذا، ملازمین کو آخر کار اس پوری مدت کے بقایا جات ملیں گے۔
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