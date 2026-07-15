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اب کنیکشن کے بغیر بھی ملے گا ایل پی جی سلنڈر، منٹوں میں ہوم ڈیلیوری

جس طرح آپ دودھ یا چاول ختم ہونے پر سوئگی ایپ کھولتے ہیں، اب آپ اسی طرح گیس سلنڈر کا آرڈر دے سکیں گے۔

اب کنکشن کے بغیر بھی ملے گا ایل پی جی سلنڈر
اب کنکشن کے بغیر بھی ملے گا ایل پی جی سلنڈر (X @HPCL)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 15, 2026 at 7:32 PM IST

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حیدرآباد: اب آپ بغیر کنکشن کے منٹوں میں اپنے گھر پر ایل پی جی سلنڈر منگوا سکتے ہیں۔ سویگی کے کوئک کامرس پلیٹ فارم، انسٹامارٹ نے ایل پی جی سلنڈر کی ڈیلیوری شروع کرنے کے لیے ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت، صارفین براہ راست انسٹمارٹ ایپ کے ذریعے آن ڈیمانڈ ایل پی جی سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔

کوئی کنکشن درکار نہیں

انسٹامارٹ اور ایچ پی سی ایل کے درمیان شراکت داری کے ایک حصے کے طور پر، ہندوستان پیٹرولیم نے اپنا نیا HP Navya 10 کلوگرام جامع ایل پی جی سلنڈر لانچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، صارفین موجودہ پانچ کلو گرام میٹل ایل پی جی سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سروس کے لیے موجودہ ایل پی جی کنکشن لازمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلباء، کام کرنے والے پیشہ ور افراد، کرایہ دار، اور چھوٹے خاندان روایتی گھریلو گیس کنکشن کے بغیر سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ فی الحال، یہ سروس بنگلورو میں شروع کی جا رہی ہے۔

پہلے آرڈر کے لیے کے وائی سی درکار ہے

پہلی بار سلنڈر کا آرڈر دینے والے صارفین کو شناختی تصدیق (کے وائی سی) کو مکمل کرنا ہوگا اور ڈیلیوری سے متعلق تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔ بعد کے آرڈرز کو ری فیل سمجھا جائے گا۔ اور ڈلیوری کے وقت خالی سلنڈر حاصل کیا جائے گا۔ مزید برآں، انسٹامارٹ پر دیے گئے تمام آرڈرز ایچ پی سی ایل کے مجاز ڈسٹری بیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے پورے کیے جائیں گے۔

سلنڈر کی ڈیلیوری حفاظتی معیارات پر عمل کرنے والے تربیت یافتہ اہلکاروں کے ذریعے کی جائے گی۔ ایچ پی سی ایل نے کہا کہ 'HP Navya' سلنڈر کو روایتی اسٹیل سلنڈروں کے ہلکے وزن، زنگ سے پاک متبادل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کی نیم شفاف باڈی کی وجہ سے صارفین کو گیس کی سطح دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ کمپنی نے نوٹ کیا کہ اس کا کمپیکٹ ڈیزائن اپارٹمنٹس، چھوٹے خاندانوں اور آسان سیکنڈری ایل پی جی سلنڈر کے خواہاں گھرانوں کے لیے مثالی ہے۔

انسٹامارٹ کے سی ای او نے کیا کہا؟

انسٹامارٹ کے سی ای او امیتیش جھا نے کہا کہ کمپنی گروسری سے آگے بڑھ کر صارفین کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ ایچ پی سی ایل کے ساتھ شراکت داری حفاظت اور اعتماد کے معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سہولت کو ایک ضروری گھریلو خدمت تک توسیع دیتی ہے۔

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