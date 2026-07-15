اب کنیکشن کے بغیر بھی ملے گا ایل پی جی سلنڈر، منٹوں میں ہوم ڈیلیوری
جس طرح آپ دودھ یا چاول ختم ہونے پر سوئگی ایپ کھولتے ہیں، اب آپ اسی طرح گیس سلنڈر کا آرڈر دے سکیں گے۔
Published : July 15, 2026 at 7:32 PM IST
حیدرآباد: اب آپ بغیر کنکشن کے منٹوں میں اپنے گھر پر ایل پی جی سلنڈر منگوا سکتے ہیں۔ سویگی کے کوئک کامرس پلیٹ فارم، انسٹامارٹ نے ایل پی جی سلنڈر کی ڈیلیوری شروع کرنے کے لیے ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (ایچ پی سی ایل) کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت، صارفین براہ راست انسٹمارٹ ایپ کے ذریعے آن ڈیمانڈ ایل پی جی سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔
کوئی کنکشن درکار نہیں
انسٹامارٹ اور ایچ پی سی ایل کے درمیان شراکت داری کے ایک حصے کے طور پر، ہندوستان پیٹرولیم نے اپنا نیا HP Navya 10 کلوگرام جامع ایل پی جی سلنڈر لانچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، صارفین موجودہ پانچ کلو گرام میٹل ایل پی جی سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سروس کے لیے موجودہ ایل پی جی کنکشن لازمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلباء، کام کرنے والے پیشہ ور افراد، کرایہ دار، اور چھوٹے خاندان روایتی گھریلو گیس کنکشن کے بغیر سلنڈر کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ فی الحال، یہ سروس بنگلورو میں شروع کی جا رہی ہے۔
Everyday essentials are evolving - and so is the way they reach you.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) July 15, 2026
With HP Navya × Swiggy Instamart, we’re bringing together trusted energy and the convenience of quick commerce to create a smarter LPG experience.
The journey begins with our pilot launch in Kanakapura,… pic.twitter.com/WEx2AEYOSC
پہلے آرڈر کے لیے کے وائی سی درکار ہے
پہلی بار سلنڈر کا آرڈر دینے والے صارفین کو شناختی تصدیق (کے وائی سی) کو مکمل کرنا ہوگا اور ڈیلیوری سے متعلق تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔ بعد کے آرڈرز کو ری فیل سمجھا جائے گا۔ اور ڈلیوری کے وقت خالی سلنڈر حاصل کیا جائے گا۔ مزید برآں، انسٹامارٹ پر دیے گئے تمام آرڈرز ایچ پی سی ایل کے مجاز ڈسٹری بیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے پورے کیے جائیں گے۔
سلنڈر کی ڈیلیوری حفاظتی معیارات پر عمل کرنے والے تربیت یافتہ اہلکاروں کے ذریعے کی جائے گی۔ ایچ پی سی ایل نے کہا کہ 'HP Navya' سلنڈر کو روایتی اسٹیل سلنڈروں کے ہلکے وزن، زنگ سے پاک متبادل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کی نیم شفاف باڈی کی وجہ سے صارفین کو گیس کی سطح دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ کمپنی نے نوٹ کیا کہ اس کا کمپیکٹ ڈیزائن اپارٹمنٹس، چھوٹے خاندانوں اور آسان سیکنڈری ایل پی جی سلنڈر کے خواہاں گھرانوں کے لیے مثالی ہے۔
انسٹامارٹ کے سی ای او نے کیا کہا؟
انسٹامارٹ کے سی ای او امیتیش جھا نے کہا کہ کمپنی گروسری سے آگے بڑھ کر صارفین کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ ایچ پی سی ایل کے ساتھ شراکت داری حفاظت اور اعتماد کے معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سہولت کو ایک ضروری گھریلو خدمت تک توسیع دیتی ہے۔
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