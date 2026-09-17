یو پی آئی چارجز لگائے جانے کی صورت میں دوہزار سے زیادہ کی آن لائن ادائیگیاں بند ہونے کا خدشہ، سی ٹی آئی کا احتجاج کا انتباہ
UPI لین دین پر چارجز عائد کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے CTI نے کاروباریوں کی جانب سے سڑکوں پر احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔
Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST
نئی دہلی: تاجروں اور پٹرول پمپ آپریٹرز میں بے چینی اور غصہ ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ حکومت کی جانب سے دو ہزار روپے سے زیادہ کے ڈیجیٹل یو پی آئی لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) جو کہ ایک قسم کی فیس ہے عائد کرنے کا منصوبہ ہے۔ دہلی کی معروف تجارتی تنظیم چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (سی ٹی آئی) نے اس کی سخت مخالفت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیس عائد کی گئی تو تاجر سڑکوں پر آکر احتجاج کریں گے۔
پٹرول پمپ چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا:
سی ٹی آئی کے چیئرمین برجیش گوئل نے بتایا کہ ملک بھر میں کئی پٹرول پمپ آپریٹرز نے تنظیم سے رابطہ کیا ہے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اگر یو پی آئی ادائیگیوں پر دو ہزار سے زیادہ فیس لگائی جاتی ہے تو وہ آن لائن ادائیگیوں کو قبول کرنا بند کر سکتے ہیں۔ برجیش گوئل نے مزید وضاحت کی کہ پٹرول یا ڈیزل کے لیے کار کے ایندھن کا اوسط بل تین ہزار روپے سے پانچ ہزار روپے ہے، جب کہ ٹرکوں کے لیے، یہ دس ہزار روپے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پٹرول پمپوں پر فی لیٹر کمیشن بہت محدود ہے (تین سے چار روپے)۔ لہذا، اگر ایک فیصد کا ایم ڈی آر ادا کرنا پڑتا ہے، تو پمپ آپریٹرز کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ پہلے سے ہی کریڈٹ کارڈز پر چارج کیے جانے والے 0.8 فیصد سے ایک فیصد ایم ڈی آر کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہیں پٹرول پمپس پر بورڈ لگانے پر مجبور کیا جائے گا جس پر لکھا جائے گا کہ " دو ہزار روپے سے اوپر کی یو پی آئی ادائیگیاں قبول نہیں کی جائیں گی"، جس کا براہ راست اثر عام لوگوں پر پڑے گا۔
ڈیجیٹل سسٹم کے بجائے نقد لین دین میں اضافہ ہوگا:
سی ٹی آئی کے جنرل سکریٹریز گرمیت اروڑہ اور رمیش آہوجا نے کہا کہ اگرچہ حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ چارجز صارفین کے بجائے تاجروں پر لگائے جائیں گے، لیکن عملی طور پر حتمی بوجھ بالآخر صارفین پر ہی پڑے گا۔ تنظیم کا ماننا ہے کہ دہلی کے بڑے بازاروں جیسے چاندنی چوک، صدر بازار، کرول باغ، کناٹ پلیس، لاجپت نگر اور سروجنی نگر کے 70 فیصد سے زیادہ تاجر یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی قبول کرتے ہیں۔ ایم ڈی آر کا نفاذ اس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں خلل ڈالے گا اور لوگوں کو نقد لین دین پر واپس آنے پر مجبور کرے گا۔
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