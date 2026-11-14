کرسٹل کراپ پروٹیکشن کا آئی پی او 18 نومبر کو کھلے گا؛ ریزور پے اور سیمب کارپ گرین انفرا کو آئی پی او لانے کی منظوری
کرسٹل کراپ پروٹیکشن آئی پی او 18 کو کھلے گا اور 20 نومبر کو بند ہوگا، اینکر سرمایہ کار 17 نومبر کو بولی لگائیں گے۔
Published : November 14, 2026 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: مارکیٹس ریگولیٹر سیبی (سیبی) نے فن ٹیک کمپنی ریزور پے سافٹ ویئر لمیٹڈ اور سیمب کارپ گرین انفرا کو ابتدائی عوامی پیشکش (آئی پی او) لانے کی منظوری دے دی ہے۔ وہیں زرعی حل فراہم کرنے والی کمپنی کرسٹل کراپ پروٹیکشن لمیٹڈ کا آئی پی او 18 نومبر 2026 کو سبسکرپشن کے لیے کھلے گا۔ کرسٹل کراپ پروٹیکشن اپنے آئی پی او کے ذریعے 456 کروڑ روپے تک جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس ایشو کے لیے پرائس بینڈ 259 سے 272 روپے فی ایکویٹی شیئر مقرر کیا گیا ہے، جس کے مطابق بالائی سطح پر کمپنی کی قدر 4,438 کروڑ روپے بنتی ہے۔
یہ آئی پی او 18 نومبر کو کھلے گا اور 20 نومبر کو بند ہوگا، جبکہ اینکر سرمایہ کار 17 نومبر کو بولی لگائیں گے۔ اس عوامی پیشکش میں 355 کروڑ روپے تک کے نئے ایکویٹی شیئرز کا اجرا اور 101 کروڑ روپے تک کے شیئرز کی فروخت کی پیشکش (او ایف ایس) شامل ہے۔ سیبی کے پاس جمع کرائے گئے دستاویزات میں زرعی حل فراہم کرنے والی اس کمپنی نے آگاہ کیا ہے کہ آئی پی او سے حاصل ہونے والی رقم کمپنی اور اس کی ذیلی کمپنی سیفائر کراپ سائنس کے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔
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کمپنی نے مزید کہا کہ اس پیشکش سے حاصل ہونے والے فنڈز غیر متعینہ حصول اور اسٹریٹجک اقدامات کے ذریعے غیر نامیاتی ترقی کی مالی اعانت اور عمومی کارپوریٹ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ کرسٹل کراپ پروٹیکشن 1994 میں وجود میں آئی تھی۔ یہ کمپنی زرعی کیمیکلز اور بیج فراہم کرتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی مار ادویات، پھپھوندی کش ادویات اور کیڑے مار ادویات کے ساتھ ساتھ قدرتی زرعی حل تیار کرتی ہے، جن میں بائیو اسٹیومولینٹس، بائیو پروٹیکٹنٹس، پلانٹ گروتھ ریگولیٹرز، مائع کھادیں اور مائیکرو نیوٹرینٹس شامل ہیں۔ کمپنی کے شیئرز بی ایس ای (بی ایس سی) اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج (این ایس ای) پر درج (لسٹ) کیے جائیں گے۔