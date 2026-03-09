ایران-اسرائیل جنگ کے منفی اثرات، 2022 کے بعد خام تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں
ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی پیداوار اورترسیل میں رکاوٹ خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
Published : March 9, 2026 at 10:20 AM IST
شکاگو: پیر کو تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد پہلی بار 114 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئیں۔ اس کی بڑی وجہ ایران جنگ میں شدت ہے جس سے مشرق وسطیٰ میں پیداوار اور جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد بین الاقوامی معیار کے برینٹ کروڈ کے ایک بیرل کی قیمت 114 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ واضح رہے جمعہ کی بند قیمت 92.69 ڈالر فی بیرل تھی جس سے آج کی قیمت 23 فیصد زیادہ تھی۔
امریکہ میں پیدا ہونے والا ہلکا خام تیل بھی تقریباً 114 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہو رہا تھا۔ جمعہ کے مقابلے یہ اضافہ 25 فیصد زیادہ ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ ہفتے امریکی خام تیل کی قیمت میں 36 فیصد اور برینٹ کروڈ کی قیمت میں 28 فیصد اضافے کے بعد ہوا ہے۔
رات بھر اسرائیلی حملوں کے بعد تہران میں تیل کے ڈپوز سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔
آزاد تحقیقی فرم ریسٹاڈ اینرجی کے مطابق، تقریباً 15 ملین بیرل خام تیل یعنی دنیا کی ضرورت کا 20 فیصد تیل عام طور پر ہر روز آبنائے ہرمز کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے خطرے نے تمام ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے شمال میں ایران کی سرحد ہے یہاں سے سعودی عرب، کویت، عراق، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور تیل اور گیس لے جاتے ہیں۔
عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات نے خام تیل برآمد کرنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے سٹوریج ٹینک بھر جانے کے باعث تیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران، اسرائیل اور امریکہ نے بھی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جس سے سپلائی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
2022 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اس وقت آخری بار برینٹ اور یو ایس کروڈ فیوچر کی قیمتوں میں اضافہ درج کیا گیا تھا، جو موجودہ سطح کے آس پاس تھیں۔
28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر ہونے والے اضافے نے مالیاتی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ توانائی کی زیادہ لاگت مہنگائی کو ہوا دے گی۔
ایران اسرائیل جنگ کے بیچ پیر کے اوائل میں ٹوکیو کا بینچ مارک نکی 225 انڈیکس سات فیصد سے زیادہ گر گیا۔
کچھ تجزیہ کاروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ، اگر تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر رہیں تو یہ عالمی معیشت کے لیے نا قابل برداشت ہو جائے گا۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح تہران میں تیل کے ڈپو اور ایک پیٹرولیم ٹرانسفر ٹرمینل پر اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملوں میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ ان ڈپووں کو ایران کی فوج میزائل داغنے کے لیے ایندھن کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ جنگ کے اثرات تیل کی صنعت پر بڑھیں گے۔
ایران روزانہ تقریباً 1.6 ملین بیرل تیل برآمد کرتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ چین کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال رہی تو چین کو ایران کی برآمدات میں خلل پڑنے کی صورت میں سپلائی کے لیے متبادل تلاش کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اور عنصر ہوگا جو توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔
جنگ کے دوران قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ قدرتی گیس اتوار کے آخر میں تقریباً 3.33 ڈالر فی 1,000 کیوبک فٹ میں فروخت ہو رہی تھی۔ یہ گزشتہ ہفتے تقریباً 11 فیصد اضافے کے بعد، 3.19 ڈالر کی جمعہ کی بند قیمت سے 4.6 فیصد زیادہ ہے۔
