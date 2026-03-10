خام تیل کی قیمتوں میں کمی، دام 119 ڈالر سے نیچے گرا، کیا اب سستا ہوگا پیٹرول اور ڈیزل؟
ٹرمپ کے ایران جنگ اور تیل کے ذخائر سے متعلق بیان کے بعد خام تیل کی قیمت 119 ڈالر سے 92 ڈالر تک گر گئی۔
ئی دہلی: گزشتہ 24 گھنٹے بین الاقوامی توانائی مارکیٹ کے لیے رولر کوسٹر سواری سے کم نہیں رہے۔ خام تیل، جس نے پیر کو 119.50 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا، منگل کی صبح تک گر کر تقریباً 92 ڈالر تک پہنچ گیا۔ صرف چند گھنٹوں میں قیمتوں میں یہ 6.6 فیصد کی گراوٹ عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔
کیوں آئی بڑٰ گراوٹ
اس کمی کی سب سے بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا جس نے مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کو کم کیا۔ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی سرمایہ کاروں نے محسوس کیا کہ جنگ کا خطرہ کم ہو رہا ہے، انہوں نے اونچی قیمتوں پر فروخت کرنا شروع کر دی۔
مزید برآں کریملن (روس) سے آنے والی خبروں نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے تجاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہہ دیا کہ ایران کے خلاف جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
ایران کا خطرہ اور G-7 کی حکمت عملی
جب امن کی اطلاعات سامنے آئیں، ایران کے پاسداران انقلاب (IRGC) نے خبردار کیا کہ اگر حملے بند نہ ہوئے تو وہ خطے سے ایک لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم، مارکیٹ نے اس خطرے کو نظر انداز کر دیا کیونکہ امریکہ اور G-7 ممالک نے اپنے ہنگامی تیل کے ذخائر (SPR) سے لاکھوں بیرل تیل مارکیٹ میں چھوڑنے کی تیاری کی۔ مزید برآں، ٹرمپ انتظامیہ تیل کی عالمی قلت کو روکنے کے لیے روس کے خلاف تیل کی پابندیوں میں نرمی پر غور کر رہی ہے۔
سپلائی میں کمی کا چیلنج
جبکہ مارکیٹ میں کمی کا سامنا ہے، سپلائی میں کمی کا خدشہ برقرار ہے۔ عراق نے اپنے جنوبی آئل فیلڈز میں پیداوار میں 70 فیصد کمی کی ہے۔ کویت اور سعودی عرب بھی پیداوار میں کمی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں 75 ڈالر سے 105 ڈالر کے درمیان اتار چڑھاؤ آئے گا۔
بھارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 85 فیصد سے زیادہ درآمد کرتا ہے۔ اگر خام تیل کی قیمتیں 90 ڈالر کے آس پاس مستحکم رہتی ہیں تو ہندوستانی تیل کمپنیوں (IOCL، HPCL، اور BPCL) پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ اس سے مستقبل میں گھریلو بازار میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 سے 5 روپے تک کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔ تاہم یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا خلیجی ممالک میں کشیدگی میں دوبارہ اضافہ نہ ہو۔