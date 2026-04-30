خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ: 2022 کے بعد بلند ترین سطح
خام تیل کی قیمتیں 125 ڈالر فی بیرل کی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس کی وجہ ایران-امریکہ بحران میں اضافہ ہے۔
Published : April 30, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: خام تیل کی قیمت 125 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ 2022 میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد سے وہ کسی بھی وقت اتنی بلند سطح پر نہیں پہنچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں ایران کو نئی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں جس کے نتیجے میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
ابتدائی ٹریڈنگ میں، جون کی ڈیلیوری کے لیے برینٹ کروڈ کی قیمت 6.2 فیصد اضافے کے ساتھ 125.36 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جب کہ جولائی کی ترسیل کے لیے برینٹ کروڈ 113.85 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔ فروری میں جنگ شروع ہونے سے پہلے، برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 70 ڈالر فی بیرل تھی۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع دو ماہ سے جاری ہے۔ دشمنی کب ختم ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ ٹرمپ کے متواتر بدلتے ہوئے بیانات اور ایران کے آنے والے ردعمل کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔
ای وائی انڈیا نے کہا ہے کہ اگر خام تیل کی قیمتیں اوسطاً 120 ڈالر فی بیرل ہوتی ہیں، تو رواں مالی سال کے لیے ہندوستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو تقریباً چھ فیصد تک گر سکتی ہے، جب کہ خوردہ افراط زر آر بی آئی کی طرف سے مقرر کردہ چھ فیصد کی اونچائی کو چھو سکتی ہے۔
ڈی کے ای وائی انڈیا کے چیف پالیسی ایڈوائزر سریواستو نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اگرچہ پالیسی مداخلت کی گنجائش محدود ہے، تاہم پالیسی سازوں کو ریپو ریٹ بڑھانے اور خام تیل کی سپلائی کے ذرائع میں تنوع کو تیز کرنے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ انڈین کروڈ باسکٹ (ICB) کی قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر مغربی ایشیائی بحران برقرار رہا۔ سریواستو نے کہا، "اگر مالی سال 2027 میں انڈین کروڈ باسکٹ (آئی سی بی) کی قیمت اوسطاً 120 امریکی ڈالر فی بیرل ہوتی ہے، تو ہندوستان کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو تقریباً 6 فیصد تک گر سکتی ہے، اور سی پی آئی افراط زر 6 فیصد تک بڑھ سکتی ہے۔"
یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کی جانب سے اپریل 2026 میں جاری کردہ قلیل مدتی انرجی آؤٹ لک کے مطابق، برینٹ خام تیل کی قیمتیں 2026 کی پہلی سہ ماہی میں اوسطاً 81 امریکی ڈالر فی بیرل سے بڑھ کر 115 امریکی ڈالر فی بیرل کی چوٹی تک پہنچنے کا امکان ہے۔
ہندوستان میں ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر خام تیل کی قیمت 10,000 روپے فی بیرل کے نشان کو عبور کر چکی ہے۔ ایم سی ایکس پر خام تیل کی قیمتوں میں تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
قیمتوں میں اضافے کی وجوہات:
--- ٹرمپ کا بیان، جس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ توقع ہے کہ اس بیان سے آبنائے ہرمز پر اثر پڑے گا، جو ممکنہ طور پر خام تیل کی سپلائی میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔
--- دوسری جانب ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔
--- تیل پیدا کرنے والے ممالک کے گروپ اوپیک نے پیداوار میں کمی کا اعلان کیا ہے۔
--- متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔
--- جب تک آبنائے ہرمز متاثر رہے گا حالات میں کسی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: