مہنگائی کا دوہرا حملہ! آپ کے کچن کے بجٹ کو بدل سکتی ہے جنگ اور کم بارش
مغربی ایشیا کے بحران اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود حکومتی مداخلت نے بھارت میں مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا
Published : April 14, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: کرسیل انٹیلی جنس کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کی وجہ سے توانائی کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے باوجود، ہندوستان کی خوردہ افراط زر پر اس کا اثر اب تک کافی محدود رہا ہے۔ 14 اپریل 2026 کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی فعال کارروائی اور گھریلو عوامل نے تیل کے عالمی بحران کے براہ راست اثرات سے صارفین کو بچا لیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق مارچ 2026 میں بین الاقوامی برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں تقریباً 45 فیصد اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں 69 فیصد اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود، ہندوستان کا کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) پر مبنی افراط زر فروری میں 3.2 فیصد سے مارچ میں 3.4 فیصد تک بڑھ گیا۔ بنیادی افراط زر بھی 3.7 فیصد پر مستحکم رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر ابھی تک دیگر اشیا اور خدمات پر وسیع پیمانے پر نہیں پھیلا ہے۔
حکومت کا کردار اور ریلیف
مرکزی حکومت کی پالیسیوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے مارچ کے آخر میں پٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں کو مستحکم رکھا اور ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی۔ اس قدم سے عام گھرانوں پر معاشی بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملی۔ مزید برآں، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں عالمی سطح پر ریکوری اور اعلیٰ بنیاد کے اثر نے بھی مجموعی افراط زر کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
مستقبل کے خطرات
کرسیل (CRISIL) نے خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں تنازعہ طول پکڑتا ہے تو 2027 کے مالی سال میں اوسط افراط زر 4.5 فیصد سے بڑھ کر 4.7 فیصد ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (IMD) نے 2026 کے لیے "معمول سے کم" مانسون (طویل مدتی اوسط کا 92 فیصد) کی پیش گوئی کی ہے اور ممکنہ گرمی کی لہروں کی پیداوار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے اشیائے خوردونوش کی مہنگائی بڑھنے کا بڑا خطرہ ہے۔
طویل جغرافیائی سیاسی تناؤ
ایندھن کی قیمتوں کا فی الحال نقل و حمل اور رسد کے اخراجات پر بہت کم اثر پڑ رہا ہے، لیکن ہوائی کرایوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کرسیل کا خیال ہے کہ طویل جغرافیائی سیاسی تناؤ اور موسم کی غیر یقینی صورتحال مستقبل میں ہندوستانی معیشت کے لیے افراط زر کے چیلنجوں کو بڑھا سکتی ہے۔