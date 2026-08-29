سبھاش چندرا کے 22 ہزار6 کروڑ روپے کے قرض کی معافی کا معاملہ: سی پی آئی (ایم) نے کی مذمت، فیصلے کو انصاف کا مذاق قرار دیا
سی پی آئی (ایم) کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ واضح طور پر بڑے کارپوریٹ گھرانوں کے حق میں 'طبقاتی تعصب' کو ظاہر کرتا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 12:08 PM IST
حیدرآباد: زی انٹرٹینمنٹ (زی گروپ) کے بانی سبھاش چندرا کے قرض کے تصفیہ کو لے کر ملک میں ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہوگیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) یا سی پی آئی (ایم) نے نیشنل کمپنی لا ٹربیونل (این سی ایل ٹی) کے حالیہ فیصلے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔
ایک سرکاری بیان میں، سی پی آئی (ایم) پولٹ بیورو نے این سی ایل ٹی کے فیصلے کو "انصاف کا مذاق" قرار دیا۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ بڑے کارپوریٹ گھرانوں کے حق میں "طبقاتی تعصب" کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔
پورا معاملہ کیا ہے؟
مالیاتی اداروں اور بینکوں کے پاس سبھاش چندرا کے خلاف کل 22 ہزار چھ کروڑ 57 ہزار روپے کے بقایا دعوے تھے۔ تاہم، این سی ایل ٹی نے ایک ادائیگی کے منصوبے کو منظوری دی جس کے تحت چندرا کو کل دعوے کے مقابلے میں صرف 6.5 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔
اس کا مؤثر طریقے سے مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے بینکوں اور سرکاری اداروں کو اپنی رقم کا 99.97 فیصد چھوڑنا پڑے گا- یہ ایک ایسا اقدام ہے جسے بینکاری اصطلاح میں ہیئر کٹ (بال کٹوانا) یا بڑے پیمانے پر بھاری چھوٹ کہا جاتا ہے۔
عوام کے پیسے کا بھاری نقصان
سی پی آئی (ایم) نے اس فیصلے کے نتیجے میں سرکاری اداروں اور عام لوگوں سے تعلق رکھنے والے فنڈز کے بڑے پیمانے پر نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، پارٹی نے نوٹ کیا:
**ایل آئی سی ہاؤسنگ فنانس کے پاس سبھاش چندر کی طرف سے 1,322.39 کروڑ روپے کا بقایا تھا۔
**تاہم، اس نئی تصفیہ کے تحت، ایل آئی سی کو صرف 38 لاکھ روپے ہی ملیں گے، جو کل رقم کا محض 0.028 فیصد ہے۔ حکومت اور نظام پر چھوٹے اور بڑے قرض دہندگان کے درمیان امتیازی سلوک کے الزامات لگاتے ہوئے، بائیں بازو کی پارٹی نے کہا ہے کہ ملک میں دو مختلف اصول دولت مند اور غریب قرض لینے والوں کے لیے کام کررہے ہیں۔
کارپوریٹس اور سرمایہ دار: سبھاش چندرا جیسی بااثر شخصیات بینکوں سے ہزاروں کروڑ روپے کے قرضے حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں، جب وہ واپسی میں نادہندہ ہو جاتے ہیں، تو حکومتی نظام انہیں بڑے پیمانے پر رعایتیں دے کر آزاد کرتا ہے۔ پارٹی نے اس کی وجہ سبھاش چندرا کے حکمران جماعت اور سنگھ پریوار کے ساتھ قریبی تعلقات کو قرار دیا ہے۔
عام شہری اور کسان: اس کے برعکس، جب ملک میں غریب کسان، خواتین، مزدور، یا چھوٹے کاروباری معمولی قرضے کی ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں، تو انہیں بینکوں اور ریکوری ایجنٹوں کے ہاتھوں دھمکیوں، ذہنی اذیتوں اور گھروں سے بے دخلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
آر بی آئی کے اعداد و شمار کا حوالہ
اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے، سی پی آئی (ایم) نے معلومات کے حق (آر ٹی آئی) ایکٹ کے تحت ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) سے حاصل کردہ معلومات کا حوالہ دیا:
ایک کروڑ سے کم کے قرض: چھوٹے قرض لینے والوں سے قرض کی وصولی کی شرح 74 فیصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے قرض لینے والے اپنے قرضے ایمانداری سے ادا کرتے ہیں، یا ان کے خلاف ریکوری سختی سے نافذ کی جاتی ہے۔
100 کروڑ روپے سے زیادہ کے قرضے: بڑے کارپوریٹ قرض دہندگان سے وصولی کی شرح محض 14.5 فیصد تک کم ہو گئی ہے۔
'ٹیکس دہندگان کے پیسے کی لوٹ مار بند ہو
پارٹی نے نوٹ کیا کہ ملک میں گھریلو قرضوں کی سطح جی ڈی پی کے 45.5 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جس سے عام خاندانوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ نتیجتاً بڑے صنعت کاروں کے قرضے معاف کرنے کا بوجھ براہ راست ملک کے ایماندار ٹیکس دہندگان اور چھوٹے ڈپازٹرز پر پڑتا ہے۔ سی پی آئی (ایم) نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این سی ایل ٹی کے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور جان بوجھ کر نادہندگان کو انعام دینے کی پالیسی کو روکے۔
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