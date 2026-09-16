معیشت کے بارے میں مسلسل منفی تبصرے تشویشناک، عالمی چیلنجز کے باوجود بھارت بہتر پوزیشن میں: نرملا سیتارامن
سیتارامن نے کہاکہ دنیا بھر میں حالات چیلنجنگ ہیں، اس لیے لوگو کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ان حالات میں کام کرنا کتنا مشکل ہے۔
Published : September 16, 2026 at 4:40 PM IST
بنگلور : مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے بدھ کے روز ہندوستانی معیشت کے بارے میں مسلسل منفی تبصروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں موجود شدید اقتصادی مشکلات کے باوجود ہندوستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں بہتر پوزیشن میں ہے۔ بنگلور میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ اینالیسس فاؤنڈیشن (آئی ٹی آر اے ایف) کے زیر اہتمام ’نئے دور کا ٹیکس نظام‘ کے موضوع پر منعقدہ 8ویں بین الاقوامی ٹیکس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کی 7.1 فیصد سہ ماہی اقتصادی ترقی کوئی ’’اتفاقی یا بے معنی عدد‘‘ نہیں ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب دنیا کے کئی ممالک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔
انہوں نے صنعت سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھیں اور عالمی اقتصادی ماحول کی حقیقی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نرملا سیتارامن نے کہا کہ دنیا بھر میں حالات انتہائی چیلنجنگ ہیں، اس لیے صنعت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس ماحول میں کام کررہی ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلسل منفی تبصروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہورہا، اس طرح کی مسلسل تنقید باعث تشویش ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ دنیا اور ہندوستان کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے کے ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ موجودہ حکومت تیسری مرتبہ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئی ہے اور اس نے ٹیکس پالیسی میں بھی تسلسل اور یقین دہانی پیدا کی ہے۔ ان کے مطابق عالمی مشکلات کے باوجود ہندوستان نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہے اور حکومت ملک کی صنعت کے ساتھ کھڑی ہے۔ نرملا سیتارامن نے کہا کہ ٹیکس پالیسی سے متعلق آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ایک پختہ اور بالغ ٹیکس پالیسی پر مباحثہ صرف کسی مخصوص شعبے کے مفادات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیکس ماہرین پر زور دیا کہ وہ صرف اپنے شعبے کے مفادات کو مدنظر رکھنے کے بجائے وسیع تر قومی مفاد کو ترجیح دیں اور ایسی تجاویز پیش کریں جو ملک کی مجموعی اقتصادی اور ترقیاتی ضروریات سے ہم آہنگ ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے جان بوجھ کر ٹیکس ڈڈکٹیڈ ایٹ سورس (ٹی ڈی ایس) اور ٹیکس کلیکٹڈ ایٹ سورس (ٹی سی ایس) سے متعلق متعدد دفعات کو آسان اور معقول بنایا ہے، حدیں بڑھائی ہیں اور غیر ضروری معاملات میں فوجداری کارروائی کے امکانات کو کم کیا ہے۔
نرملا سیتارامن نے زور دیا کہ ٹیکس پالیسی پر ہونے والی بحث میں ہندوستان کی مجموعی اقتصادی اور ترقیاتی ترجیحات کو سامنے رکھا جانا چاہیے، نہ کہ صرف کسی ایک شعبے یا پیشہ ور طبقے کے مفادات کو۔ نرملا سیتارامن نے ٹیکس سے متعلق قانونی تنازعات کو صرف نمٹانے کے بجائے ان میں مجموعی کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے صنعت اور ٹیکس پالیسی پر تحقیق کرنے والے ماہرین سے کہا کہ وہ عوامی بحث کو بہتر بنانے کے لیے قابلِ عمل اور اعداد و شمار پر مبنی قانونی متبادل تجاویز پیش کریں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر ٹیکس ادا کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے اور قانون نافذ کرنے والے وسائل کو صرف ان معاملات کے لیے استعمال کیا جائے جہاں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ’ووِواد سے وشواس‘ جیسی اسکیموں نے ٹیکس دہندگان اور حکومت کو پرانے تنازعات کو طویل قانونی کارروائی کے بغیر ختم کرنے کا موقع فراہم کیا۔
وزیر نے مزید کہا کہ 2024 میں محکمانہ اپیلوں کے لیے مالی حد بھی بڑھائی گئی۔ اس کے تحت اپیلیٹ ٹریبونل میں اپیل کے لیے رقم کی حد 60 لاکھ روپے، ہائی کورٹ کے لیے 2 کروڑ روپے اور سپریم کورٹ کے لیے 5 کروڑ روپے کردی گئی۔ بین الاقوامی ٹیکس نظام کے حوالے سے نرملا سیتارامن نے بتایا کہ ہندوستان نے ماریشس، سنگاپور اور قبرص کے ساتھ اپنے ٹیکس معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کیے ہیں، جن کا مقصد متعلقہ ممالک میں حاصل ہونے والے کیپٹل گین پر ہندوستان کے ٹیکس عائد کرنے کے حق کو بحال کرنا تھا۔
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انہوں نے کہا کہ بھارت کو ترقی اور اقتصادی پیش رفت کے راستے میں اپنے مخصوص چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن مشکل عالمی ماحول کے باوجود ملک نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہے۔ وزیر خزانہ نے عالمی سطح پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں، جاری تین جنگوں، آبنائے ہرمز سے متعلق پیچیدگیوں اور خام تیل و کھاد کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بڑے چیلنجز میں شمار کیا۔