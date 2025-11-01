ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تخفیف، جانیں کتنے کم ہوئے دام
سرکاری تیل کمپنیاں ہر ماہ گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں آج قیمتوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔
Published : November 1, 2025 at 10:31 AM IST
حیدرآباد: نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی کئی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ تازہ جانکاری کے مطابق سرکاری تیل کمپنیوں نے آج ماہ کے پہلے دن گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔ یہ کمی 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں کی گئی ہے۔
کمپنیوں نے قیمت میں تقریباً پانچ روپے فی سلنڈر کی کمی کی ہے۔ کمپنی کے مطابق نئی شرحیں آج بروز ہفتہ یکم نومبر 2025 سے نافذ العمل ہو گئی ہیں۔
انڈین آئل کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر ایک نظر ڈالیں تو 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمت کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ راجدھانی دہلی میں یہ سلنڈر اب 1590.50 روپے میں دستیاب ہوگا۔ پہلے اس کی قیمت 1595.50 روپے تھی۔ کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ان کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
اپنے شہر میں سلینڈر کی قیمت جانیں
گذشتہ ماہ اکتوبر میں ان گیس سلنڈروں کی قیمتوں میں بھی تبدیلی کی گئی تھی۔ کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 15 روپے کا اضافہ کر دیا۔ اس بار قیمت میں پانچ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ ممبئی میں اب یہ سلنڈر 1542 روپے، چنئی میں 1750 روپے اور کولکاتا میں 1694 روپے میں دستیاب ہوگا۔ کمرشل گیس سلنڈر ریستوراں، کھانے پینے کی جگہوں اور دیگر تجارتی اداروں میں استعمال ہوتے ہیں۔
دہلی سے متصل نوئیڈا میں 19 کلو کا سلنڈر 1876 روپے میں فروخت ہوگا۔ اتر پردیش کی راجدھانی پٹنہ اور لکھنؤ میں بھی قیمت ایک جیسی ہوگی۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں اس سلنڈر کی نئی قیمت لگ بھگ 1853.50 روپے اور ہریانہ، گروگرام میں اس کی قیمت 1607 روپے ہوگی۔
14 کلو گھریلو گیس کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ آٹھ اپریل 2025 کو آخری بار اپڈیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد سے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
اپنے شہر میں گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت جانیں
دارالحکومت دہلی میں گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت 853 روپے، کولکاتا میں 879 روپے، ممبئی میں 852.50 روپے اور چنئی میں 868.50 روپے ہے۔ حیدرآباد میں وہی سلنڈر ₹906 میں فروخت ہوتا ہے اور لکھنؤ میں، اس کی قیمت ₹890.50 ہے۔
مزید پڑھیں: یکم نومبر سے ہونے والی تمام تبدیلیاں آپ کی زندگی اور جیب پر اثر انداز ہوں گی۔ ایک کلک میں جانیں