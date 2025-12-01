یکم دسمبر سے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تخفیف، جانیں تازہ دام
سرکاری تیل کمپنیاں ہر ماہ گیس سلنڈر کی قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہیں۔ آج نظر ثانی کے بعد قیمتوں میں بدلاؤ ہوا ہے۔
حیدرآباد: دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک کے شہریوں کو خوشخبری ملی ہے۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں آج یکم دسمبر 2025 کو نظر ثانی کی ہے۔ قیمتوں میں یہ تبدیلیاں آج سے لاگو کر دی گئی ہیں۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق تیل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔
تیل کمپنیوں نے فی سلنڈر قیمت میں تقریباً 10 سے 11 روپے کی کمی کی ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی جانکاری کے مطابق نئی قیمتیں آج بروز پیر یکم دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہو گئی ہیں۔
واضح رہے کہ کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ان کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
انڈین آئل کمپنی کی سرکاری ویب سائٹ نے بتایا کہ 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت دہلی اور کولکاتا میں یہ تخفیف تقریباً 10 روپے کی ہے جب کہ ممبئی اور چنئی میں 11 روپے کی راحت دی گئی ہے۔
تازہ ترین قیمتیں
دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کا سلنڈر اب 1580 روپے میں دستیاب ہوگا۔ پہلے یہ 1590.50 روپے میں تھا۔ وہیں کولکاتا میں یہ سلنڈر 1684 روپے میں دستیاب ہوگا، جو پہلے 1694 روپے میں فروخت ہوتا تھا۔ ممبئی میں 19 کلو کا سلنڈر 1542 روپے کے بجائے اب 1531 روپے میں ملے گا۔ چنئی میں، وہی سلنڈر اب 1739 روپے میں فروخت کیا جائے گا، جو کہ پہلے 1750 میں ملتا تھا۔
نومبر میں بھی کی گئی قیمتوں میں تخفیف
گزشتہ ماہ نومبر میں سرکاری تیل کمپنیوں نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ یہ کمی صرف 5 روپے کی تھی۔ اکتوبر میں کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر کے صارفین کو حیران کر دیا تھا۔ تیل کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی پرانی قیمتیں برقرار رکھی ہیں۔ ان کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں آخری تبدیلی آٹھ اپریل 2025 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ان کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
