جاگتے ہی مہنگائی کا دھچکا: گیس سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ
سرکاری تیل کی کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ریٹس اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 8:11 AM IST
حیدرآباد: نئے مالیاتی سال 2026 کا آغاز ایک غیر معمولی دھچکے کے ساتھ ہوا ہے۔ سرکاری تیل کی کمپنیوں نے آج صبح، بدھ، یکم اپریل کو گیس سلنڈروں کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا۔ نئی قیمتیں فوری طور پر نافذ ہو گئی ہیں۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق، کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ نافذ کر دیا ہے۔ یہ نظرثانی شدہ شرحیں تمام شہروں میں لاگو ہیں، جن میں قومی دارالحکومت دہلی سے لے کر دیگر شہری مراکز شامل ہیں۔ کمپنیوں نے فی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 195.50 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ دریں اثنا، تیل کمپنیوں نے 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔
امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازعہ نے اب روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے سرکاری تیل کمپنیاں اب سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہیں۔
قومی دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت اب 2,078.50 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے مارچ کے پہلے دن کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں پہلے ہی 114.50 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔