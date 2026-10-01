یکم اکتوبر سے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی
تہواروں کے سیزن سے عین قبل کمرشل سلنڈر صارفین کو دھچکا لگا ہے، گھریلو گیس کی قیمتوں کی صورتحال بھی جانیں۔
Published : October 1, 2026 at 12:03 PM IST
نئی دہلی: اکتوبر کے آغاز کے ساتھ ہی عام صارفین اور کاروباری طبقے کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ ملک کی سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج سے 19 کلوگرام والے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 62.50 روپے سے 71.50 روپے تک اضافہ کردیا ہے۔ تہواروں سے عین قبل کیے گئے اس اضافے سے ہوٹل، ریسٹورنٹ، ڈھابہ اور کیٹرنگ کے کاروبار سے وابستہ افراد کی لاگت میں براہِ راست اضافہ ہوگا۔
تاہم، 14.2 کلوگرام والے گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، جس سے گھریلو صارفین کے بجٹ پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔
بڑے شہروں میں کمرشل سلنڈر کی نئی قیمتیں
تازہ نظرثانی کے بعد مختلف شہروں میں ٹیکس اور نقل و حمل کے اخراجات کی بنیاد پر کمرشل سلنڈر کی قیمتیں الگ الگ مقرر کی گئی ہیں۔
شہر نئی قیمت اضافہ ستمبر کی قیمت
دہلی 2,810 62.50 2,747.50
ممبئی 2,764 63 2,701
چنئی 2,983 66.50 2,916.50
لکھنؤ 2,932.50 62.50 2,870
پٹنہ 3,100.50 71.50 3,029
جغرافیائی اور لاجسٹک وجوہات کی بنا پر لداخ کے لیہہ میں کمرشل سلنڈر کی قیمت سب سے زیادہ 3,450 تک پہنچ گئی ہے۔ وہیں دور دراز علاقوں میں کنیا کماری میں یہ قیمت 3,046 اور اروناچل پردیش کے توانگ میں 3,073.50 ریکارڈ کی گئی ہے۔
گھریلو ایل پی جی صارفین کو راحت برقرار
کمرشل سلنڈر کے برعکس گھریلو استعمال کے 14.2 کلوگرام والے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔
دہلی: 942
ممبئی: 941.50
چنئی: 957.50
پٹنہ: 1,031.50
عالمی قیمتیں اور روپے کی شرحِ تبادلہ اہم عوامل
انڈین آئل کارپوریشن (IOCL) کے مطابق بھارت میں ایل پی جی کی قیمتیں بنیادی طور پر دو عالمی عوامل سے متاثر ہوتی ہیں۔ ان میں عالمی مارکیٹ میں ایل پی جی کی بینچ مارک قیمتیں اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپے کی شرحِ تبادلہ شامل ہیں۔
تیل کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو گزشتہ ماہ کے اوسط عالمی رجحانات کا جائزہ لینے کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں نظرثانی کرتی ہیں۔
اجولا اسکیم کے مستحقین کو سبسڈی
گھریلو ایل پی جی عام شہریوں کی بنیادی ضرورت سے جڑا ہونے کے باعث حکومت اس کی قیمتوں کو مکمل طور پر مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتی۔ عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود گھریلو گیس کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے حکومت وقتاً فوقتا ضروری ہدایات جاری کرتی ہے۔
اس کے علاوہ پردھان منتری اجولا یوجنا کے اہل مستحقین کو فی سلنڈر 300 روپے تک کی ہدفی سبسڈی براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ یہ سبسڈی سالانہ مقررہ تعداد میں ری فل تک محدود ہوتی ہے، جس کا مقصد کم آمدنی والے طبقے کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات سے کچھ تحفظ فراہم کرنا ہے۔
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ماہرین کے مطابق کمرشل گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اثر آنے والے تہواروں کے موسم میں باہر کھانے پینے اور مٹھائیوں کی قیمتوں پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ، ڈھابے اور مٹھائی بنانے والے کاروبار میں ایل پی جی ایک اہم ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔