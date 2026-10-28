بازار میں آنے والا ہے ایک ہزار روپے کا نیا نوٹ؟ شدید الجھن کے درمیان پی آئی بی نے کیا بڑا انکشاف

بازار میں آنے والا ہے ایک ہزار روپے کا نیا نوٹ؟ شدید الجھن کے درمیان پی آئی بی نے کیا بڑا انکشاف
سوشل میڈیا پر 1000 کا نیا نوٹ جاری ہونے کی خبر تیزی سے وائرل ہورہی ہے، جس نے عوام کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: کیا بازار میں 1000 کا نیا نوٹ آنے والا ہے؟ کیا ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) ایک بار پھر پرانے نوٹ کو نئے رنگ و روپ میں واپس لا رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا پر ایسا کوئی دعویٰ یا ویڈیو آئی ہے، تو ہوشیار ہو جائیے۔ حکومت نے صاف کر دیا ہے کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر جھوٹا اور فرضی ہے۔
دراصل، گزشتہ چند دنوں سے انسٹاگرام، ایکس (ٹوئٹر) اور ٹیلی گرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ لوگ پیلے رنگ کا ایک چمچماتا ہوا 1000 کا نوٹ ہاتھ میں تھامے نظر آ رہے ہیں۔ کئی کنٹنٹ کریئٹرز اور صارفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آر بی آئی نے اس نئے نوٹ کو بازار میں اتار دیا ہے یا پھر اسے کسی طے شدہ تاریخ کو لانچ کیا جائے گا۔ اس وائرل تصویر نے عام عوام کے درمیان شدید الجھن پیدا کر دی تھی اور قیاس آرائیوں کا بازار گرم تھا۔
🚨 FAKE ₹1,000 NOTE ALERT! Several social media posts claim that a new ₹1,000 note has been issued. #PIBFactCheck ❌ This claim is fake. ✅ The @RBI has made no announcement regarding the issuance of a new ₹1,000 note. 🔸 Verify information through official sources and do not share unverified claims. 💡 Come across suspicious content related to the Central Government? Report it to @PIBFactCheck. 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 27, 2026
پی آئی بی نے اس افواہ کی دھجیاں اڑا دیں
افواہوں پر لگا بریک، پی آئی بی نے (PIB) کہا- 'محتاط رہیں'معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت کی آفیشل ایجنسی 'پریس انفارمیشن بیورو' (PIB) کی فیکٹ چیک یونٹ نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا۔ پی آئی بی نے ایکس (ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس افواہ کی دھجیاں اڑا دیں۔
صرف آفیشل ذرائع سے ملی معلومات پر ہی بھروسہ کریں
ایجنسی نے واضح الفاظ میں کہا، "کئی سوشل میڈیا پوسٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 1000 کا نیا نوٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ سراسر فرضی ہے۔ بھارتیہ ریزرو بینک (RBI) نے 1000 کے نئے بینک نوٹ کو جاری کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی اعلان نہیں کیا ہے۔" اس کے ساتھ ہی حکومت نے عام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر بنا تصدیق کے کسی بھی خبر کو شیئر نہ کریں اور صرف آفیشل ذرائع سے ملی معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔
بھارتی کرنسی کی موجودہ تاریخ کیا ہے؟
آپ کو بتا دیں کہ 8 نومبر 2016 کو ہونے والی نوٹ بندی (Demonetisation) کے دوران کالے دھن اور جعلی نوٹوں پر لگام لگانے کے لیے اس وقت کے 500 اور 1000 کے نوٹوں کو چلن سے باہر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 500 کا نیا نوٹ تو آیا، لیکن 1000 کے نوٹ کو کبھی واپس نہیں لایا گیا۔ اس کی جگہ 2000 کا نوٹ متعارف کرایا گیا تھا، جسے بھی آر بی آئی نے مئی 2023 میں واپس لے لیا۔
کون کون سے نوٹ چلن میں ہیں
موجودہ وقت میں ملک میں مہاتما گاندھی (نئی) سیریز کے تحت صرف 10، 20، 50، 100، 200 اور 500 کے نوٹ ہی قانونی طور پر تسلیم شدہ اور چلن میں ہیں۔