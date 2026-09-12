چائنا سدرن ایئر لائنز کا چھ سال بعد گوانگژو اور دہلی کے بیچ پروازوں کی بحالی کا اعلان
چائنا سدرن ایئر لائنز نے 21 ستمبر سے گوانگژو اور دہلی کے درمیان راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : September 12, 2026 at 1:08 PM IST
نئی دہلی: بھارت اور چین کے بیچ ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک بڑی اور راحت بخش خبر ہے۔ چین کی اہم ایئرلائن کمپنی 'چائنا سدرن ایئرلائنز' نے آنے والی 21 ستمبر سے گوانگژو اور نئی دہلی کے درمیان اپنی باقاعدہ پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا بڑا اعلان کیا ہے۔ کورونا کی وبا اور دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے سرحدی تنازع کی وجہ سے یہ فضائی سروس گذشتہ چھ برسوں سے مکمل طور پر بند تھی۔ کمپنی اس خطے میں آٹھ راؤنڈ ٹرپ روٹس پر ہر ہفتے 100 سے زیادہ پروازیں چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
برکس سربراہی اجلاس کے بیچ اہم فیصلہ
یہ اعلان عین اس وقت ہوا ہے جب چینی صدر شی جن پنگ 18ویں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر وہ نئی دہلی میں منعقد ہونے والے اس دو روزہ (12 تا 13 ستمبر) اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تقریباً سات سال میں شی جن پنگ کا یہ پہلا دورۂ بھارت ہے۔ سربراہی اجلاس کے علاوہ دونوں عالمی رہنماؤں کے درمیان دوطرفہ ملاقات بھی متوقع ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات پر جمی برف کے پگھلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
فضائی سروسز کی بحالی سے تعلقات میں سدھار کی امید
سال 2020 میں وادیٔ گلوان میں ہونے والی متشدد جھڑپ کے بعد سے بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں کافی تناؤ آ گیا تھا۔ بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ دوطرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام سب سے ضروری شرط ہے۔ ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست پروازوں کی بحالی کو تجارت، سیاحت اور سفارتی سطح پر ایک انتہائی مثبت اور بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔
دیگر ایئرلائنز پہلے ہی بحال کر چکی ہیں پرواز
اس سال دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست فضائی رابطے کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر بحال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایئر انڈیا نے بھی اسی سال فروری میں اپنی نئی دہلی-چین فضائی سروسز کو دوبارہ شروع کیا۔ انڈیگو نے 30 مارچ سے کولکاتا اور شنگھائی کے درمیان روزانہ نان اسٹاپ پروازیں شروع کیں۔ اس سے پہلے کمپنی نے دہلی سے گوانگژو کے لیے بھی براہِ راست پرواز شروع کی تھی۔
وہیں چائنا ایسٹرن ایئرلائنز نے 18 اپریل کو کونمنگ اور کولکاتا روٹ پر اپنی پروازیں دوبارہ بحال کیں، نیز ایئر چائنا نے اپریل کے مہینے میں ہی بیجنگ اور دہلی کے درمیان اپنی سروسز کو بحال کیا۔
فضائی خدمات کی اس نئی توسیع سے نہ صرف دونوں ممالک کے تاجروں اور مسافروں کا وقت اور پیسہ بچے گا، بلکہ ایشیا کی ان دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان باہمی رابطے کا راستہ بھی آسان ہوگا۔
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