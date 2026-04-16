چین بھارت کا نمبر ون تجارتی پارٹنر بن گیا، امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا
چین مالی سال 2026 میں بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا، تاہم 112.16 بلین ڈالر کا ریکارڈ تجارتی خسارہ تشویشناک ہے۔
Published : April 16, 2026 at 10:11 AM IST
نئی دہلی: عالمی تجارتی حساب کتاب میں ایک بڑا الٹ پلٹ سامنے آیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین نے ایک بار پھر امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر مالی سال 2025-26 میں بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ پچھلے چار برسوں (2021-22 سے 2024-25) تک اس پوزیشن پر امریکہ قابض تھا، لیکن اس سال بیجنگ کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافے نے چین کو سرفہرست کر دیا ہے۔
اہم تجارتی اعداد و شمار
وزارت تجارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، مالی سال 2025-26 میں بھارت اور چین کے درمیان مجموعی باہمی تجارت 151.1 بلین ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تاہم، اس تجارتی ترقی کا ایک تشویشناک پہلو ہندوستان کا بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ہے۔ چین کے ساتھ ہندوستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر 112.16 ارب ڈالر ہو گیا ہے، جو کہ پچھلے مالی سال (2024-25) میں 99.2 ارب ڈالر تھا۔
چین کے ساتھ برآمد اور درآمد کی صورت حال
گزشتہ مالی سال کے دوران چین کو بھارت کی برآمدات 36.66 فیصد بڑھ کر 19.47 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ دریں اثنا، چین سے درآمدات 16 فیصد اضافے کے ساتھ 131.63 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔
امریکہ کے ساتھ کاروبار کی صورت حال
دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھارت کی تجارت کچھ سست رہی۔ ریاستہائے متحدہ کو برآمدات میں صرف 0.92 فیصد اضافہ ہوا اور یہ مجموعی طور پر 87.3 ارب ڈالر رہی، جب کہ درآمدات میں 15.95 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ مجموعی طور پر 52.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اس کے نتیجے میں، امریکہ کے ساتھ بھارت کا تجارتی سرپلس کم ہو کر 34.4 بلین ڈالر رہ گیا۔
تاریخی سیاق و سباق
تاریخی طور پر چین سال 2013-14 سے سال 2017-18 تک اور پھر سال 2020-21 میں بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا۔ چین سے پہلے یہ پوزیشن متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے پاس تھی۔
موجودہ اعداد و شمار کے مطابق، بھارت نے متحدہ عرب امارات، جرمنی، اٹلی اور ویتنام جیسے ممالک کے ساتھ برآمدات میں مثبت اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ تاہم، نیدرلینڈ، برطانیہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا جیسے اہم ممالک کو کی جانی والی برآمدات میں کمی آئی ہے۔ روس اور آسٹریلیا سے بھی درآمدات میں کمی آئی ہے۔
اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ چین سے درآمدات میں اضافہ بنیادی طور پر الیکٹرانکس، مشینری اور درمیانی اشیا کی وجہ سے ہوا ہے، جو بھارتی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم، 112 ارب ڈالر کا بھاری تجارتی خسارہ پالیسی سازوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ مقامی مارکیٹ میں چینی اشیاء پر انحصار کی عکاسی کرتا ہے۔
