سونا مہنگا ہو گیا، چاندی کی قیمت میں 5400 روپے سے زیادہ کی کمی، آج کی قیمت جانیں
آج چاندی 5,485 روپے گر کر2,40,967 پرآ گئی، جبکہ سونا معمولی سے بڑھ کر1,53,054 ہو گیا۔
Published : February 6, 2026 at 2:12 PM IST
نئی دہلی: گھریلو کموڈٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے جمعہ کا دن ملا جلا رہا۔ جہاں ملٹی کموڈٹی ایکسچینج (MCX) پر سونے کی قیمتوں میں معمولی بہتری دیکھی گئی، وہیں چاندی کی قیمتیں تاش کے گھر کی طرح گر گئیں۔ صبح کے سیشن میں چاندی کی قیمتوں میں اچانک کمی نے بازار کو حیران کر دیا۔
چاندی کو 'بلیک فرائیڈے' - زوال کی طرح نظر آتا ہے۔
چاندی کی قیمت جمعہ کی صبح تقریباً 11:30 بجے گر کر 5,485 روپے فی کلو پر آ گئی۔ اس کمی کے بعد چاندی کی قیمت 2,40,967 روپے فی کلو گرام ہوگئی۔ غور طلب ہے کہ گزشتہ جمعہ کو چاندی نے 4,20,048 پہنچ گیا ہے، اور چاندی اب تقریباً 1,73,500 تک سستی ہو گئی ہے۔
سونے کی چمک باقی ہے۔
چاندی کے برعکس سونے کے سرمایہ کاروں کو کچھ راحت ملی۔ ایم سی ایکس پر سونا 1,53,054 فی 10 گرام پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ جمعرات کو یہ 1,52,260 پر بند ہوا تھا۔ اگرچہ سونا بھی اپنے ریکارڈ بلند (1,80,779) سے نیچے 28,500 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن گزشتہ چند سیشنز میں کمی کے بعد آج اس میں اضافے نے مارکیٹ میں مثبت جذبات پیدا کیے ہیں۔
قیمتیں کیوں گر رہی ہیں؟
مارکیٹ ماہرین کے مطابق اس کمی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ عالمی جغرافیائی سیاسی تناؤ میں کمی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ جمعہ کو عمان میں ہونے والی پہلی ملاقات نے سرمایہ کاروں کے خدشات کو کم کر دیا ہے۔ جنگ کے خطرے سے بچنے کی امید میں، محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر سونے اور چاندی کی مانگ میں کمی آئی ہے، جس کا براہ راست اثر قیمتوں پر پڑ رہا ہے۔
ڈالر کی طاقت دباؤ میں اضافہ کرتی ہے۔
تناؤ میں کمی کی اطلاعات کے بعد سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہوں میں سرمایہ کاری کے اختیارات سے ہٹ کر امریکی ڈالر کی طرف چلے گئے ہیں۔ مضبوط ہونے والا ڈالر عام طور پر سونے اور چاندی کی قیمتوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب خطرے کا ادراک کم ہوتا ہے تو سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہوں سے دور ہو جاتے ہیں۔
ماہرین اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟
مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ قیمتی دھاتوں میں جو تیزی سے پہلے دیکھا گیا تھا وہ اب اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں قیمتیں مزید نرم ہو سکتی ہیں، اور سونا اور چاندی آہستہ آہستہ اپنی مناسب قدر کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فی الحال محتاط رہیں۔