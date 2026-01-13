مرکزی حکومت نے دس منٹ کی ڈیلیوری پیش کرنے والی خدمات کو بند کرنے کا دیا حکم
حفاظتی خدشات کے درمیان، مرکزی حکومت نے فوری کامرس کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی 10 منٹ کی ڈیلیوری خدمات کو بند کردیں۔
Published : January 13, 2026 at 5:27 PM IST
نئی دہلی: 10 منٹ کے اندر ڈیلیوری کی پیشکش کرنے والی ایپس کو لے کر حکومت کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ جس کی وجہ سے متعدد حادثات اور ایجنٹوں کو کافی نقصان ہوا ہے۔ نتیجتاً، حکومت نے تمام بڑے آن لائن پلیٹ فارمز بشمول Blinkit، Zepto، Zomato اور Swiggy کو ایسے اشتہارات ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔
مرکزی حکومت کے نمائندوں نے ان پلیٹ فارمز کے نمائندوں سے بات کی ہے اور انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ بلنکٹ نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر ایسے اشتہارات نہیں دکھائے گی۔ امید ہے کہ دوسرے پلیٹ فارم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ وزیر محنت منسکھ منڈاویہ نے اس معاملے پر فوری کامرس کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں سے بات کی ہے۔
Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day.— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026
Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T
ضرورت سے زیادہ تیز ترسیل کی انسانی قیمت
اس اقدام کا مقصد ٹمٹم کارکنوں کے لیے زیادہ حفاظت، تحفظ اور بہتر کام کے حالات کو یقینی بنانا ہے۔ غور طلب ہے کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے ایوان پر زور دیا کہ وہ سہولت سے بالاتر ہو اور ضرورت سے زیادہ تیز ترسیل کی انسانی قیمت پر غور کرے۔ منڈاویہ نے ان کمپنیوں کے ایگزیکٹیوز پر زور دیا کہ وہ ترسیل کے وقت کی حد کو ہٹا دیں۔
بلنکِٹ ڈیلیوری ایجنٹ کے لباس میں ملبوس AAP لیڈر
پیر کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ اس میں، وہ بلنکِٹ ڈیلیوری ایجنٹ کے لباس میں ملبوس، اپنی پیٹھ پر ایک بیگ اٹھائے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے اس کا عنوان دیا، "بورڈ روم سے دور، زمین پر، میں نے ان کا دن گزارا۔" AAP لیڈر نے کہا کہ وہ پالیسی مباحثوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور زمین پر زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔
کارکنوں کی سہولیات کا معاملہ پارلیمنٹ میں
نئے سال سے صرف ایک روز قبل ملک بھر میں ٹمٹم کارکنوں کی سہولیات کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد حکومت اور کمپنی کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس وقت، یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹمٹم کارکنوں کو سرکاری پورٹل پر رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمپنیاں اس عمل میں ان کی مدد کریں گی۔
آدھار کارڈ کی ضرورت
رجسٹریشن کے لیے آدھار نمبر لازمی ہے۔ کم از کم عمر 16 سال ہونی چاہیے۔
یونیورسل اکاؤنٹ نمبر
ڈیٹا شیئرنگ کے بعد ورکرز کو یونیورسل اکاؤنٹ نمبر ملے گا۔
ڈیجیٹل شناختی کارڈ
رجسٹریشن پر، کارکنوں کو ایک ڈیجیٹل شناختی کارڈ ملے گا جس میں ان کی تصویر اور مکمل تفصیلات ہوں گی۔
معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا
ان کے موبائل نمبر، پتہ، یا مہارتوں میں کوئی تبدیلی لازمی ہے۔ دوسری صورت میں، فوائد معطل ہوسکتے ہیں۔